Luis Advíncula ya está en Argentina y está a horas de estampar su firma para convertirse en el flamante refuerzo de Boca Juniors.

Tras dejar el Rayo Vallecano de España, Luis Advíncula volverá a jugar en la Liga de Argentina después de cinco años. Y es que anteriormente defendió los colores de Newell’s Old Boys de Rosario en 2016, para luego irse a la liga mexicana y pegar el gran salto a España. Ahora, buscará hacer historia con la camiseta de Boca Juniors.

Para conocer que le espera a Luis Advíncula en Boca Juniors, TROME te lo cuenta todo. Ojo, la moneda en ese país es inestable. Por lo general en ese país miran como jugadores extranjeros a los colombianos y uruguayos para buscar refuerzos. No obstante, es claro que ‘El Rayo’ decidió aceptar la propuesta ‘xeneize’ por el reto deportivo que tiene: luchar y ganar el título en Argentina, competir en lo más alto de la próxima Copa Libertadores. En cambio, en el elenco español la prioridad era mantener la categoría.

Además, hablamos con el periodista argentino Manuel Fanizza, quien nos dio detalles de lo que es residir en Buenos Aires y todo sobre la interna de Boca Juniors.

“Residir en Buenos Aires, es una ciudad linda. Tiene buena noche, cultura, diversión y todo. La realidad es que no se vive tan tranquilo. Si Boca Juniors pierde un partido importante, no podría salir a la calle. El ‘mamarracho’ copero hace que ya no haya más equivocaciones. Advíncula va a llegar con cierta expectativa. Boca Juniors a diferencias de otros equipos si paga bien y digamos el podrá estar tranquilo que mes a mes tendrá su pago”, afirmó.

Salud

Fanizza habla sobre el tema sanitario en Argentina. “El covid-19 está un poco controlado, ya prácticamente la mitad del país está vacunado con al menos una dosis y eso es muy positivo y la ciudad de Buenos Aires, por lo menos en un 70 por ciento, ya está con la vacuna”, manifestó

Interna de Boca Juniors

“Trajo jugadores de medio local y metió jugadores de selección. Prometieron a Cavani, Paolo Guerrero y Zambrano, que en Boca no está bien y es muy floja su actuación. Los refuerzos son cuestionados y prometió mucha jerarquía. Se fue Carlos Tévez, que era jugador estrella y dejó el club por diferencias con Juan Riquelme. La gestión es muy floja y Riquelme maneja todo junto a Bermúdez y Cascini”, contó,

¿Por qué Boca Juniors se fijó en Luis Advincula? Manuel Fannizza nos señala lo siguiente. “Porque necesitaban un lateral derecho y Advíncula es bueno y tiene experiencia”, sentenció.

