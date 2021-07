Luego de cumplirse los siete días de aislamiento obligatorio, el defensa peruano Luis Advíncula se convirtió en nuevo jugador de Boca. Así lo confirmó el club a través de sus redes sociales, ya que el jugador dijera presente en el predio de Ezeiza, donde firmó su contrato.

TROME pudo conocer que Luis Advíncula hoy entrenó por primera vez con Boca Juniors al mando de Miguel Ángel Russo, así nos confirmó nuestra fuente del elenco argentino.

“Luis tuvo su primer entrenamiento hoy, Él realizó a la par de sus compañeros los trabajos físicos, pues ya cumplió con el aislamiento. Ya viajamos a Córdoba con Luis Advíncula incluido, ya que jugamos mañana ante Talleres. Su presentación de él será en la semana”, sentenció.

¿Le preguntamos sobre si Luis Advíncula podrá jugar con Boca Juniors el día de mañana? Y nos respondió lo siguiente: “Esos temas burocráticos no lo sé”. Sin embargo T Y C Sports dijo: “El peruano no está habilitado a jugar contra Talleres de Córdoba, por la cuarta fecha de la Liga Profesional. ¿Qué pasó? Que Boca todavía tiene que enviar un pago al Rayo Vallecano de España, que por ese motivo no envió el transfer del futbolista”, informó el medio argentino.

La Antesala

El último sábado, Luis Advíncula llegó a Argentina para sumarse como nuevo refuerzo de Boca Juniors. El lateral de la selección peruana, de 31 años, dejó Rayo Vallecano (España), a donde llegó en 2018. En el equipo español jugó tres temporadas en las que disputó 107 partidos oficiales y marcó tres goles.

No obstante, Luis Advíncula apenas piso suelo argentino dijo lo siguiente: “Estoy contento por la llegada, siempre estuve convencido. Creo que se hablaron muchas cosas que no eran, pero gracias a Dios todo salió bien. Boca siempre estuvo a disposición para que las cosas salieran bien, al igual que yo”, mencionó ‘Bolt’ en TyC Sports.

Luis Advíncula, a su vez, sostuvo que “uno siempre quiere jugar en un equipo grande como es Boca. La verdad estoy muy contento de que se me haya dado. Toca disfrutar ahora. Llego maduro, es un reto en mi carrera. Es la primera vez que estoy en un equipo de la envergadura de Boca que siempre aspira a campeonatos y títulos”.

¿Cuándo es la fecha de su presentación como nuevo jugador?

TROME pudo conocer que Luis Advíncula viene pasando una cuarentena antes de sumarse a Boca Juniors. Una vez realizada la prueba covid-19, el lateral peruano se sumará al elenco ‘Xeneize’. Se prevé que su presentación sea la próxima semana como nuevo futbolista ‘xeneize’.

Ojo, anteriormente defendió los colores de Newell’s Old Boys de Rosario en 2016, para luego irse a la liga mexicana y pegar el gran salto a España. Ahora, buscará hacer historia con la camiseta de Boca Juniors.

TE PUEDE INTERESAR