No hay peruano más querido por los hinchas de Boca Juniors que el gran Julio Meléndez. El ‘Peruano y su ballet’, como todavía lo recuerda la hinchada más pasional del mundo, desde su residencia en Palm Beach, en Estados Unidos, se ha mostrado entusiasmado por la llegada de Luis Advíncula al equipo más popular de Argentina y le da su ‘Bendición’ y algunos consejos para ganarse el cariño de la ’12′.

Don Julio ¿Le da su ‘bendición’ a Lucho Advíncula para llegar a Boca Juniors?

Claro sobrino, estoy muy contento con ese fichaje. Dos peruanos jugando en Boca Juniors es muy bueno, creo que este muchacho va a ser la solución para el entrenador en esa posición. Mis carnavales ya pasaron y desde aquí les deseo que triunfe, condiciones no le faltan.

¿Le será más fácil adaptarse con Carlos Zambrano en el equipo?

Nada te prepara para sentir lo que significa ser jugador de Boca Juniors. Me gusta que Zambrano lo pueda recibir. Ojalá lleguen tres o cuatro jugadores yo sería feliz.

Dicen que esa posición de lateral es complicada, porque se siente muy de cerca todos los gritos de la tribuna. ¿Es cierto?

Es verdad, aunque yo jugaba en el medio y sentía que me puteaban en el oído. ¡Mete, peruano!, ¡'Negro’ no lo dejes pasar! es una locura. Si no estás bien amueblado de la cabeza te vuelves loco.

¿Qué consejo le puede dar al carismático ‘Bolt’ cuando pise la ‘Bombonera’?

Personalidad y profesionalismo. El primer día que pisé ese estadio sentí la llovizna de los gritos de 60 mil almas. Recuerdo que lo primero que pensé: “Qué diablos hago aquí, me voy a mi casa”, pero después me repuse.

“El hincha sabe si estás de joda”

¿Tanto así, don Julio?

Sobrino, el hincha de Boca Juniors sabe si tu entrenas, si estás de joda (Fiesta), si eres ‘arrugador’, si eres valiente, si eres noble o sobrador. Todo eso te lo dicen en la cancha y tú lo escuchas. Después viene la prensa y ahí si le doy un consejo a mi sobrino.

¿Cómo es eso?

Hay que ser inteligente. cuando eres jugador de Boca Juniors. Estas en la mira de todos los periodistas. Primero, uno tiene que ser profesional, jugar bien y cuidarse fuera de las canchas y después tratar con respeto a la prensa. Si te piden una nota acepta y si no deseas, excúsate con carisma. No hagas la de varios que dicen ‘a la salida’ y después te escondes. Te ponen la cruz.

¿Otra recomendación?

No te creas la figura del equipo si te fue bien un domingo. El que juega atrás se equivoca y es gol, así que hay que estar muy concentrado. En el vestuario ser sencillo, pero hacerse respetar.

¿Hay mucha tentación?

Demasiada, sobrino. Imagínate, en mi época ya era brava la situación, ahora mucho más. Hay mucha gente que te invita a estar en la joda, y todo se presta para la indisciplina. Le aconsejo a los dos apoyarse en la familia. No crean que pueden estar de fiesta. Olvídense, para eso van a tener muchos años, ahora es momento de jugar.

“Para qué perdonaron a Cueva”

Hablando de la juerga ¿Le molestó lo de Christian Cueva?

Sobrino no quiero entrar en polémica. Para qué perdonaron a ese muchacho en la selección, ¿Para ser cuartos en la Copa América? Cueva se equivocó, si se quiere dedicar a la chupeta o otra cosa, que lo haga. Marcos Calderón ya lo hubiera borrado de la selección peruana.

Un 'Dream Team' con Julio Meléndez: el XI histórico de Boca Juniors. (Getty / Difusión)

Qué se siente que Diego Maradona haya sido su hincha y que dijera: “El ‘Negro’ fue el mejor del mundo”

Es una gran satisfacción recordar ese gesto de Diego Maradona. Es una intimidad muy linda que me diga ‘negro’, porque en Argentina todos somos negros, de cariño. A mi edad es emocionante recordar eso.

Ahora esperemos que Luis Advíncula se gane ese mismo respeto...

Ojalá que llegue otro negro lindo a Boca Juniors y logre ser querido. Todo depende de él y tiene las condiciones para hacerlo.

“Paolo y Jefferson ya pasaron de moda”

Hablando de la selección ¿Le preocupa que cada vez contemos menos con Jefferson Farfán y Paolo Guerrero?

Paolo y Jefferson ya pasaron de moda, lo siento bastante. Ahora es el momento de Gianluca Lapadula, lo malo es que tiene 31 años y tampoco nos va a durar mucho. Ya es momento de pensar en el futuro, nosotros también a pesar de jugar mundiales, tuvimos que saber en qué momento retirarnos, yo jugué hasta los 38 y cuidándome mucho.

¿Gracias don Julio cuando lo veremos por aquí?

En setiembre estoy por Perú y de allí viajar a Argentina, donde ya me invitado un amigo Juan Carlos Rama y poder ver a mis ‘sobrinos’ en la misma ‘Bombonera’. Como me gustaría comprar edad, voy a hablar con Dios y si vuelvo tener 20 años vuelvo a Boca Juniors para jugar con Zambrano y Advíncula.

El lateral de la selección peruana, Luis Advíncula, arribaría este sábado a Buenos Aires para cerrar su pase a Boca Juniors. El defensa nacional compartiría vestuario con su compañero Carlos Zambrano en le club argentino.

