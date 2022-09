Vuelve a golpear. Martín Liberman volvió a desatarla polémica en el mundo Boca Juniors y esta vez no tuvo reparos para descargar toda su ácida critica con el peruano Luis Advíncula quien tomó el liderazgo del cuadro xeneize cuando el equipo de Hugo Ibarra iba perdiendo 1-0 ante Atlético Tucumán.

El popular ‘Colo’ volvió a demostrar su poca empatía con los jugadores peruanos, siendo Carlos Zambrano uno de sus ‘caseritos’, pero esta semana sorprendió al cuestionar y menospreciar la jerarquía de Luis Advíncula dentro del cuadro ‘Azul y Oro’ pese a que su ‘guapeada’ hizo reaccionar al equipo.

“ Hay otra cosa que me llamo la atención. Benedetto y Zambrano se agarran a ‘piñas’ (puñetes) por algo que hace Benedetto en el entretiempo, ¿está bien? Hoy Advíncula hizo exactamente lo mismo, lo mismo ”, dijo el Martín Liberman en su programa en ESPN.

Martín Lberman descalificó a Luis Advicula como líder en Boca Juniors (video: ESPN)

Martín Liberman a Advíncula: “Desde cuando es capo en Boca Juniors”

El periodista fue un paso más allá y descalificó a ‘Bolt’ como líder en el cuadro xeneize. “ Me pareció innecesario esta fantochada para la tribuna, porque esto es para la tribuna. Zambrano también se pone caliente mirándolo. Qué tiene Advíncula , desde cuándo es capo en Boca Juniors , para tomar la posta. Esto habla de la falta de ídolos y referentes que tiene el equipo también ”, agregó.

“(Frank) Fabra no habla, que es el capitán. Rossi no habla, que es ídolo hoy, son todos jugadores sin ninguna trayectoria, sin ninguna experiencia en Boca Juniors. Imagínense que el liderazgo hoy de la charla lo toma Advíncula que tiene un minuto en Boca. sea positivo o negativo no es el momento, por eso se agarran a piñas ”, apuntó con desagrado.

¿Cuándo vuelve a jugar Boca juniors?

Los peruanos Luis Advíncula y Carlos Zambrano vuelven a defender las sedas de Boca Juniors este domingo 4 de septiembre cuando pisen el estadio Brigadier López para enfrentar a Atlético Colón, por la jornada 17 de la Liga de Argentina, desde las 4:00 p.m. (hora peruana).

¿Cuándo se juega el clásico entre Boca Juniors y River Plate?

Boca Juniors tiene uno de los partidos más importantes de la temporada este 11 de setiembre cuando por la fecha 18 de la Liga Profesional Argentina reciba en la ‘Bombonera’ a River Plate. Ambos equipos llegan casi en igualdad de condiciones con irregularidad, pero también relegados al sexto y quinto puesto en la tabla de posiciones con 26 unidades.