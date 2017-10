Luis Advíncula comparte pícaro meme sobre Aldo Corzo y desata la burla de todos en Instagram

No cabe duda que hay buen ambiente en el plantel de la selección peruana. Esto tras el quinto puesto en las Eliminatorias que lo llevará al repechaje mundialista. Luis Advíncula, lateral de la bicolor, le jugó una pícara broma a Aldo Corzo, que ayer fue titular ante Colombia.



¿Qué pasó? Luis Advíncula, en su cuenta oficial de Instagram, compartió un meme que vio en las redes sociales. En ella aparece cargando a Aldo Corzo tras el final del partido frente a los cafeteros en el Estadio Nacional.



Perú clasifica a repechaje: El desgarrador llanto de Aldo Corzo al enterarse de los resultados [VIDEO]



Lo cibernautas captaron esta escena y elaboraron un cruel meme donde, al parecer, Aldo Corzo sale perdiendo. "La gente se pasa, jajaja. Buen día Aldo Corzo", escribió Luis Advíncula adjuntando la imagen.

La gente se pasa jajajaj buen día 😊😊😊😊😊 @aldocorzo Una publicación compartida por Luis Advincula (@luisadvincula16) el 11 de Oct de 2017 a la(s) 11:44 PDT

La respuesta de Aldo Corzo no se hizo esperar y tomó con buena onda el meme junto a Luis Advíncula. "La gente pone huev... (caritas riendo)".



Y no fue el único en comentar el post de Luis Advíncula. Andy Pando, ex seleccionado y actual jugador de César Vallejo de la Segunda División, lanzó: "Jajaja qué buena Luchito... si supieran que eres manicero, jajaja".