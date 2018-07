Luis Advíncula: Mira el debut de sus hijos como modelos de pasarela [VIDEO Y FOTO] 

Luis Advíncula es el jugador más rápido y desde hoy es el papá más chocho del mundo, pues Luis Fabiano (7) y Giancarlo (5), hijos del zaguero de la selección peruana , debutaron como modelos, siguiendo los pasos de papá, protagonista de la campaña de un conocido almacén antes del mundial de Rusia 2018.



Hoy el turno fue para los retoños de Luis Advíncula, quienes demostraron que no solo heredaron el talento del zaguero de la selección peruana para jugar fútbol, sino también la soltura para desfilar y posar frente a las cámaras.



"Cuando me llamaron de American Kids lo primero que hice fue consultárselo a Luis (Advincula) y él me dijo que no había problema que participen, pero que solo los lleve si es que a ellos les gusta la idea de desfilar", dijo Josselin Pasoni, esposa del zaguero más veloz de Rusia 2018.



Hijos de Luis Advíncula debutan como modelos infantiles

"Mis hijos felices aceptaron y al parecer les está gustando eso de desfilar pues el menor ya hizo otra sesión de fotos para otra conocida firma" señaló la madre de los hijos de Luis Advíncula quien ya se encuentra en México en la pretemporada de Lobos BUAP.