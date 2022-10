La velocidad y entrega de Luis Advíncula dentro del campo es indiscutible para los hinchas de Boca Juniors, pero el periodista argentino Rodolfo Cingolani, de la cadena TyC Sports, no tiene el mismo concepto del popular ‘Bolt’ y reveló detalles de la interna del cuadro xenieze que dejaron ‘mal parado’ al también jugador de la selección peruana.

El comunicador no pudo cuestionar ningún detalle sobre el rendimiento futbolístico del lateral derecho y reconoció por qué no puede ir a la banca en la ‘Bombonera’ “ Luis Advíncula no sale del once porque en este momento no hay un reemplazante y creen que es fundamental ”, dijo el popular ‘Gringo’, pero dejó lo más picante para después.

Rodolfo Cingolani, reveló actitudes del mundialista que no agradaría en equipo dirigidos por Hugo Ibarra. “ Calma, calma… Advíncula está al límite de la cornisa. Advíncula está observado por el ojo del ‘Gran Hermano’. El peruano en algún momento la va a pagar ”, dijo con un tono casi amenazante el periodista.

Periodista de TyC Sports revela detall desconocido de Luis Advíncula (Video: YouTube)

“Está ‘canchero’ y no gustaron esas actitudes”

Los panelistas de TyC Sports quedaron sorprendidos con la revelación del su compañero respecto a una situación que muchos compañeros y directivos no verían con buenos ojos en el cuadro xeneize. “ Me contaron que el moreno Advíncula está canchero. ¡Está canchero! ¡Está agrandadito! Hace el calentamiento previo con todas las joyas, después va y se las saca. No gustaron algunas actitudes ”, apuntó.

Para Cingolani el jugador no tendría garantizada la continuidad en el equipo de cara al 2023. “ Solo juega porque es importante para este partido, después esperemos. Disciplina es lo que exige Boca Juniors y este ‘club de la pelea’ no va más ”, precisó.

Cabe mencionar que Luis Advíncula y Carlos zambrano fueron considerados por Hugo Ibarra, técnico del cuadro xeneize para el duelo de esta tarde ante Gimnasia y Esgrima de La Plata, en un encuentro decisivo para sus intenciones de pelear por el título de la Liga Profesional Argentina.

