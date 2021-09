Los insultos racistas contra Luis Advíncula el pasado sábado durante el Boca Juniors vs. Atlético Tucumán han provocado la indignación generalizada en la prensa argentina y uno de los más encendidos por esta situación ha sido Sebastián el ‘Pollo’ Vignolo.

El conductor de 90 Minutos de ESPN no pudo esconder su molestia por el insulto que recibió el futbolista peruano y advirtió el peligro de que esta práctica se normalice en el fútbol argentino.

“Me preocupa la falta de educación, que naturalicen hechos que son terribles, que generan vergüenza. Yo no sabía donde me meterme, nos sorprendió. Nosotros no tenemos que ser así”, arrancó el popular ‘Pollo’.

“No podemos aceptar que en el fútbol argentino se grite cualquier cosa. El otro día hubo un grito racista y el árbitro debió parar el partido identificar a quien fue y que se vaya, sea de Boca, Tucumán o del Real Madrid”, añadió el periodista.

#ESPNF90 | #ESPNenStarPlus



UNA IMAGEN QUE NO SE PUEDE VOLVER A REPETIR



La clásica editorial del @PolloVignolo tras los repudiables actos contra Advíncula en el partido entre Boca y Atlético Tucumán.



Mirá Fútbol 90 en vivo -> https://t.co/MQT8wlq7Z6 pic.twitter.com/cPkP4uyaTe — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) September 20, 2021

Luego, Vignolo apuntó sus críticas al arbitraje que no advirtió el hecho. Según el hombre de prena, el partido debió ser detenido hasta identificar al agresor, que se encontraba en las tribunas.

“Lo que pasó el sábado, (no pasaba) con una buena conducción de un cuarto árbitro que no se encargue solo de ver si las pelotas están infladas, sino tenerlas puestas para parar un partido cuando hay que pararlo”, manifestó, para luego mostrarse indignado por la inacción, una vez conocido el hecho por la opinión pública: “Yo pensé que los árbitros iban a emitir un comunicado”, reclamó.

#ESPNF90 | #ESPNenStarPlus



"EL FÚTBOL TAMBIÉN SIRVE PARA EDUCAR"



El @PolloVignolo y una gran reflexión sobre el racismo y la falta de respeto que se vive en las canchas del fútbol argentino.



Mirá Fútbol 90 en vivo -> https://t.co/MQT8wlq7Z6 pic.twitter.com/KFigeTbuAw — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) September 20, 2021

Luis Advíncula: peruano recibió insulto racista y homofóbico en Argentina

Un lamentable momento se vivió durante el Boca Juniors vs. Atlético Tucumán. Luis Advíncula recibió un insulto racista y homofóbicos, los mismos que no fueron advertidos por ninguna autoridad.

