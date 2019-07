Luis Advíncula no pudo contener lágrimas y se quebró durante entrevista en vivo |VIDEO |FOTOS

No podía evitar que las lágrimas mojaran su mejillas, que la voz se le apagara pesando en la misión que no pudieron cumplir. Luis Advíncula , zaguero de la selección peruana intentó inútilmente ocultar la tristeza y la pena de no haber cumplido el sueño que abrigaban todos los peruanos en la Copa América 2019.



Luis Advíncula fue uno de los pocos que no tuvo vergüenza en secar sus lágrimas, mientras veía como sus rivales subían al estrado para levantar esa Copa América después de 44 años de espera. Fue Juan Cominges uno de los coach de la selección peruana quien se acercó hasta el jugador para consolarlo y darle palabras de aliento.



Bien estoy bien tranquilo.... jodido porque queríamos llevar la Copa América al Perú, pero bueno, no se dio. Hicimos un buen campeonato, lamentablemente no se dio el resultado que queríamos", dijo el Popular 'Bolt'.



Luis Advíncula se quebró durante entrevista en vivo

El dolor de la derrota marcó a Luis Advíncula, más cuando se estuvo cerca de alcanzar el objetivo. "Estábamos ilusionados con llevar algo al Perú y no quedarnos con solo jugar una final. Pero ya toca asumir y ver lo que viene más adelante. Ahora solo agradecer a los hinchas por su apoyo y tratamos de dar lo mejor pero no nos alcanzó", finalizó.