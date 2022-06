Luis Advíncula dejó de manifiesto toda su tristeza luego del penal fallado ante Australia y de la eliminación de la selección peruana del repechaje a Qatar 2022. El ‘Rayo’ no soportó la pena y se aventuró a “dar un paso al costado” del equipo de todos.

El jugador de Boca Juniors -que había hecho un irregular partido- falló un tiro penal que fue determinante para la victoria de Australia en la muerte súbita. Sin embargo, su reacción fue de profundo tristeza al término del encuentro y ello exhibió posteriormente.

Mensaje de Luis Advíncula tras Perú vs Australia

“Primero pido perdón a mi familia y amigos por el dolor que cause y a todo el Perú, soy el “ÚNICO” responsable de esta debacle y no me alcanzará la vida para pedir disculpas yo hoy hasta aquí llegué, doy un paso al costado de la selección no creo que tenga fuerzas para levantarme de esto. A mis compañeros muchas gracias por todo y perdón por tan poco”, publicó en su cuenta de Twitter.

Mensaje de Luis Advíncula tras el Perú vs. Australia.

En total, Advíncula ha disputado 106 encuentros con la selección mayor -entre amistosos, Copas Américas y Eliminatorias-, anotando dos goles.

Cabe recordar que Australia le ganó a Perú en la tanda de penales por 5-4, con penales errados de Luis Advíncula y Alex Valera. Con ello, los ‘socceroos’ se llevaron el pasaje al Mundial Qatar 2022.