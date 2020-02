Luis Advíncula se pronunció con respecto a la presunta irregularidad en la forma de pago que realiza Rayo Vallecano, su club en España. El lateral compartió un comunicado mediante sus cuentas oficiales en rede sociales para aclarar el complejo asunto.

“No he denunciado a Rayo Vallecano. Arancha Mérida no es, ni ha sido mi representante y no he autorizado a nadie a denunciar a Rayo Vallecano en mi nombre. No hay ninguna irregularidad en los pagos que me ha hecho Rayo Vallecano, ni en su tributación a la agencia española de la administración tributaria", manifestó Advíncula en la nota difundida.

Medios españoles afirmaron que hubo denuncia de Luis Advíncula a Rayo Vallecano

Según informó la Cadena SER, Luis Advíncula denunció al Rayo Vallecano porque cierta cantidad del salario del jugador ha sido pagada en Panamá a través del intermediario que fue parte del fichaje el pasado verano, Ronald Baroni.

La acusación ya fue presentada en primera instancia ante la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y LaLiga, señala a Raúl Martin Presa, presidente del club, David Cobeño, director deportivo y a la abogada del equipo de Vallecas, Gema Barrasa como presuntos responsables de lo sucedido.

Advincula negó haber denunciado a Rayo Vallecano. (Captura)

El medio español señala que las pruebas presentadas son grabaciones de las distintas reuniones que mantuvieron los agentes del peruano con Cobeño y Barrasa que demostrarían la ilegalidad de los pagos. Estos se habrían justificado explicando que esas cantidades que pagan en Panamá no podrían ser abonadas en España y que estos pagos no eran retribuciones al peruano si no el abono de comisiones de fichaje a Baroni.

La Real Federación Española ya elevó la denuncia a la Fiscalía Anticorrupción. Según la entidad, el pasado 26 de enero, la agente de Luis Advíncula puso estos hechos en conocimiento de LaLiga y está trabajando de acuerdo a lo previsto en sus estatutos.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.