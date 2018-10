Luis Advíncula se sobró y falló en salida y desató la ira de Diego Rebagliati en pleno Perú vs Estados Unidos

Perú vs Estados Unidos : Luis Advíncula perdió un balón en salida y provocó una dura crítica del periodista Diego Rebagliati en plena transmisión del partido, que se disputó en el Pratt & Whitney Stadium at Rentschler Field de Connecticut.



Sobre los 17 minutos, Luis Advíncula pisó la pelota y el rival Amon se la quitó cuando el equipo peruano estaba salido en ataque. Rebagliati explotó y reclamó la actitud. Felizmente Renato Tapia cortó el ataque de Estados Unidos.



"Estamos muy pasivos, creyendo que somos mejores que ellos (Estados Unidos) y no somos mejores que nadie, ni peores que nadie. Pero todavía no le hemos ganado a nadie. Hay que poner los pies sobre la tierra", disparó Rebagliati durante el Perú vs Estados Unidos.



Perú repitió hasta en tres ocasiones los errores en salida, que favorecieron el juego de Estados Unidos, que se adelantó en el marcador por intermedio de Sargent.

