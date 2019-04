Luis Advíncula terminó llorando por tonta expulsión en Rayo Vallecano y su técnico le da con palo en conferencia [VIDEO]

Luis Advíncula tuvo un día para el olvido en la Liga Santander. El lateral peruano de Rayo Vallecano se fue tontamente expulsado ante Athletic Bilbao de visita y su técnico, Paco Jémez, no lo perdonó en conferencia de prensa. Mira el video.



"Luis (Advíncula) está jodido porque sabe que le ha hecho mucho daño al equipo. Está llorando, no podemos consolarlo. Ese tipo de errores no lo podemos cometer. Estoy seguro que él lo siente", lanzó Paco Jémez.



"Ninguna palabra de consuelo le va a venir bien a Luis (Advíncula) porque sabe que ha cometido un error muy grave. Eso inclinó la balanza. Ahora tendrá que asumir la responsabilidad de sus actos como lo hacemos todos", cerró el técnico de Rayo Vallecano.



Con 10 hombres por roja a Luis Advíncula, Rayo Vallecano perdió 3-2 ante Athletic Bilbao en San Mamés por la fecha 32 de la Liga Santander. La 'Franja' quedó penúltimo en la tabla y lucha para no descender.