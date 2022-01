“Corre, corre, no pares” fue que Carlos Zambrano y Luis Advíncula escucharon durante casi dos horas en la práctica de Boca Juniors. Con peso, en la arena, saltando vallas, y todo en medio de una peligrosa ola de calor que azota Buenos Aires y que este jueves alcanzó los 36.4 °C, para suerte de los xeneizes el termómetro no subió, como en otras localidades hasta los 41.1 grados, temperaturas que no se registraban desde 1957.

El preparador físico de Boca Juniors tomó sus precauciones por esta condición del clima en el predio de Ezeiza, donde la alerta saltó a naranja, pero el plantel de Battaglia, no se puede dar el lujo de parar y las rutinas siguieron, a pesar que el sol pegó con furia y que elevó la sensación termina de los jugadores debido al esfuerzo.

El club compartió un video de la intensa rutina de trabajo del plantel donde se pudo observar a Carlos Zambrano trabajar en la arena y en otros ejercicios de potencia, al igual Luis Advíncula, que pese a las complicaciones climáticas fue el jugador que más destacó en las labores físicas, por la tarde hubo sesión con pelota y con una temperatura mucho más amigable.

Luis Advíncula venció a la ola de calor en Buenos Aires (video: @bocajrsOficial)

Boca Juniors tiene el equipo casi completo lo que le permite al entrenador empezar a trabajar y bajar las cargas físicas con la finalidad de encontrar el equipó, teniendo en cuenta que el lunes 17 los xeneizes tienen que debutar en el Torneo de Verano 2022: El primer rival será Colo Colo, en la cancha de Estudiantes. Tres días después vuelve al campo para enfrentar el jueves 20 a la Universidad de Chile.

Jugadores de Boca jugaron bajo los casi 37 grados de temperatura (Foto: @BocajrsOficial)

¿A qué se debe la ola de calor que afecta Argentina?

Una ola de calor se define cuando las temperaturas máximas superan los márgenes por lo menos durante 3 días consecutivos y estos umbrales se repiten en una determinada localidad. El fenómeno en Argentina se ha producido por la ausencia de lluvias y una masa de aguas cálida en el hemisferio sur. Con las precipitaciones las temperatura empezará a regularse según se pornistica desde el domingo.

“La ola duraría hasta hasta el sábado, día en que avanzará un frente frío desde el sur y se empezará a inestabilizar la masa de aire, empezando a llegar humedad desde el norte. A partir de ahí, por la tarde del sábado y sobre todo a partir del domingo podrían empezar a generarse tormentas aisladas que desciendan la temperatura”, explicó la vocera del SMN Mariela De Diego “Vendrá viento del sudeste, tiempo más fresco, y máximas en el orden de los 25°C”.