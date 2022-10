Boca Juniors se consagró campeón de la Liga Profesional-2022 del fútbol argentino al empatar 2-2 con Independiente este domingo. Si bien todos los futbolistas se mostraron alegres por coronarse campeones, Luis Advíncula decidió admitir los errores que cometió en los últimos partidos.

“Agradecer a mis compañeros que me vienen bancando , vengo de cagada en cagada, pero creo que ellos me están bancando”, sostuvo Advíncula para TNT Sports.

“Hoy sacaron un partido bastante jodido. Agradecerle a ellos y agradecer a mi familia que siempre está. Siempre nos enfocamos en nosotros, no nos enfocamos en el resto, nos enfocamos en lo que teníamos que hacer. Agarramos un buen envión de triunfos y somos justo campeón”, aclaró ‘Bolt’.

Advíncula valoró el trabajo grupal del cuadro xeneize: “Tenemos bastantes partidos jugados. Hemos hecho una buena pretemporada y ahora se está rectificando. Si bien en lo personal no he estado pasando por un buen momento, están ellos para levantarte. Eso es lo que es un grupo, por eso este equipo ha salido campeón”.

El lateral peruano fue consultado por el penal sancionado tras la infracción que cometió a Lucas Rodríguez, y que Leandro Fernández (32) mandó a la red con un potente y esquinado remate a la derecha de Rossi: “Es lo primero que te pasa por la cabeza ¿Por qué a mi? Pero como siempre lo dije, soy un varón, siempre pongo el pecho y asumo cuando cometo un error”.

Sobre el resultado del River

“Tratamos de no mirar hacia fuera, pero era imposible. Lo veías en cualquier parte. No sabíamos lo que estaba pasando. Después casi al último. Por eso Zambrano y yo nos quedamos parados porque no sabíamos lo que había pasado hasta que nos dijeron y es complicado porque con el empate ya no dependíamos de nosotros, dependíamos de lo que pasaba en el otro lado”, consideró Luis Advíncula.