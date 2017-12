Luis Aguiar no renovará con Alianza Lima y dejó este duro mensaje

Luis Aguiar informó en su cuenta de Twitter que no seguirá en Alianza Lima la temporada 2018 y reveló los detalles de la llamada que recibió del gerente deportivo Gustavo Zevallos.



El jugador uruguayo que fue una de las figuras de Alianza Lima y pieza clave para obtener el título nacional dejó notar su sentir tras la negativa de la directiva por una renovación con miras al próximo año.



"Quería despedirme del Club Alianza Lima. El día 21 de diciembre recibí la llamada del gerente deportivo (Gustavo Zevallos) y me informó directamente, sin ningún tipo de negociación, que no iba ser tenido en cuenta. Gracias compañeros. Gracias Perú. Gracias hinchada", reveló en su cuenta de Twitter Luis Aguiar respecto al término de su vínculo con Alianza Lima.

El volante Luis Aguiar fue el goleador de Alianza Lima en el 2017. Sus 15 goles colaboraron a la obtención del título en el club blanquiazul. El propio técnico Pablo Bengoechea pidió su fichaje y ahora, al parecer, ya no lo considera en sus planes.



"También les mandó un cariño muy grande a las cocineras, utileros, doctores, prensa y funcionarios del club que viven a pulmón cerca de nosotros. ('Frugos' y 'Osito') dos figuras, divinas personas. 'Jajaja' Gracias al Comando Sur por el respeto y apoyo. ¡Arriba Alianza!", citó Aguiar en un segundo tuit como muestra de agradecimiento a la institución blanquiazul.

