Luis Guadalupe hizo saltar las alarmas entre sus miles de seguidores y los hinchas de La Fe de Cuto, luego de que el exfutbolista y entrevistador de moda compartiera una imagen suya en una clínica del primer puerto internado con una bata y recibiendo tratamiento intravenoso.

El popular ‘Cuto’ sintió malestares desde el sábado, pero su cariño por Juan Aurich hizo que viaje a Chiclayo a una gala por los diez años del título conseguido con el ‘Ciclón del Norte’. Tras el evento, la noche del martes en la Videnita, el jugador viajó de regreso a Lima y el miércoles acudió a una clínica del Callao donde fue internado de emergencia para tratar una infección urinaria y a la espera de nuevos exámenes médicos.

“Me encuentro internado, desde ayer, en la clínica Auna de la sede Bellavista. Hago la aclaración que no se trata de COVID-19 para tranquilidad de todas las personas con las que he compartido en los últimos días”, escribió el popular Cuto en su cuenta de Instagram.

Seguidores de Cuto le mostraron su apoyo en redes sociales (Captura @cutoguadalupe16)

Cuto Guadalupe: “Estoy en manos de los médicos y de Dios”

“Ahora estoy en manos de los médicos y siempre con la fe en Dios. Estoy esperando los análisis finales y el informe médico para seguir las recomendaciones de los galenos”, dijo el exfutbolista quien el miércoles buscó atención de emergencia

El empresario con Cuto 16 y entrevistador de ‘La Fe de Cuto’ pidió comprensión, debido a su estado de salud. “Ante esta situación, lamentablemente, no podré cumplir con una serie de eventos ya pactados. Espero la comprensión de las empresas dado mi situación actual”, apuntó el carismático personaje del deporte.