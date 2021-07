El último viernes, Luis Díaz fue el guía de Colombia con dos goles para vencer a Perú (3-2) por el tercer lugar de la Copa América 2021. El mediocampista de FC Porto (Portugal) realizó un gran torneo. Pese a estar en la selección desde el 2018, fue en este torneo internacional en donde empezó a brillar y conseguir un lugar fijo en el once inicial del entrenador Reinaldo Rueda.

Su aporte goleador, pese a no ser un delantero centro, su velocidad, regate y gambeta fueron las claves del ’14′ cafetero, que disputó cinco de los siete partidos en el campeonato. Además, anotó doblete, se convirtió en el goleador de la Copa y aportó para conseguir la medalla de bronce.

Muchos dicen que la vida de Luis Díaz es digna de una película. ¿Exageran? No. sería una en la que se vea cómo se puede luchar a contracorriente para alcanzar los sueños, protagonizada por un niño que nació en la zona más pobre de su país, en la que campea la desnutrición y la inseguridad, y alcanzó la cima en el fútbol.

Por todas las razones señaladas, TROME se contactó con Julio Comesaña, quien fue el técnico que lo hizo debutar en el fútbol profesional con la camiseta del Junior de Barranquilla.

Cuenta Comesaña, uruguayo nacionalizado colombiano, que parte del trabajo en el Junior es hacer seguimiento a lo que llama “el equipo de la B”, el Barranquilla FBC. “Es un equipo que pertenece al Junior y sus divisiones menores. Así, en el 2018 primer semestre, cuando llegué al club, observamos a este jugador”. Recuerda que en 2017, por la Copa Colombia, se habían enfrentado ambos equipos “y fue casi imposible detenerlo”.

“Después lo ascendimos al plantel y desde el primer partido, que creo que fue con Cerro Porteño, hizo dos goles, de entrada se veía en los entrenamientos y después en los juegos se veía la calidad y potencial tremendo de jugador”, recuerda Comesaña. Como una señal de que se estaba ante un jugador diferente y con un techo aun muy alto de alcanzar, sus capacidades futbolísticas iban acompañadas de su don de gente. “ Es un ser humano excepcional, muy humilde, entendiendo la humildad y tener el reconocimiento a saber que siempre tenemos cosas para aprender en la vida, que nunca estamos completos y no confundiéndola con la miseria, necesidades económicas, con el hambre y la humildad es otro punto de vista”, enfatizó.

A la potencia en el ataque, a la inteligencia de juego y a la solidaridad en el campo, Luis Díaz se aleja de los reflectores, como quien quisiera que sus única declaraciones al mundo sean sus jugadas y sus goles. “Él es protagonista en la cancha y no en las redes sociales como otros, ni en la prensa ni nada, sino que el juéga”, indica Comesaña. “Si miramos detenidamente su campaña en Porto es lo mismo, va a ver cosas muy buenas de él”, agrega.

LUIS DÍAZ, EL RESPETUOSO

Pudo haber sido el River Plate de Argentina, el ‘Muñeco’ Gallardo hizo lo imposible por tenerlo en su equipo, pero llegó al FC Porto, una suerte de catapulta para todo aquel que aspira a llegar a alguno de los equipos más grandes e históricos de Europa. Comesaña asegura que, “con todo respeto del Porto”, Díaz ya está para algo que lo acerque al techo que tiene como futbolista de élite, un club que, por ejemplo, tenga como objetivo alcanzable ganar la Champions League.

“Incluso ataca en inferioridad numérica, ustedes lo han visto, ataca en el uno contra dos y se los lleva. Además, es un jugador generoso en el esfuerzo para el equipo porque tiene velocidad y resistencia para trabajar en área en área, atacando y defendiendo”, remarcó.

“ No tengo ninguna duda que puede jugar en cualquier equipo porque tiene adaptación. Luis Díaz es de La Guajira, en la costa colombiana y vino a Barranquilla, que no es fácil el cambio y se quedó. Después se fue a Portugal y se ha quedado allá y viene dando un buen rendimiento. Jamás hemos escuchado de él comportamientos inadecuados, indisciplinados y hablar tonterías como hablan algunos, es respetuoso con los compañeros, con el entrenador, con el club, con la profesión, tiene una familia bien constituida con su esposa y padres. Además, en estos días va a ser padre. A mi me halaga mucho haber compartido con Luis Díaz en Junior y verlo triunfar”, comentó Julio Comesaña a Trome, como quien habla de un hijo que ve triunfar en lo que más ama.

