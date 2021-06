Si alguien puede dar una opinión con fundamentos sobre lo que puede verse en el Ecuador vs. Perú por la Clasificación de Conmebol para la Copa Mundial de Fútbol de 2022, ese es Luis Fernando Saritama. El mediocampista es recordado en Alianza Lima no solo por el campeonato nacional que consiguió en el 2004, sino por lo que entregó cuando se enfundó la camiseta blanquiazul en los dos periodos que jugó. Ahora, vistiendo con la camiseta de Deportivo Quito en la Serie B con 37 años nos cuenta, además, qué sería su último año jugando de manera profesional.

A pocas horas del duelo, exmundialista ecuatoriano se confesó con Trome para hablar del duelo ante Perú por las Eliminatorias Qatar 2022. Además, recordó anécdotas cuando jugó en nuestro país.

¿Cómo analizas el partido de Ecuador ante Perú de este martes?

Va a ser un partido duro, peleado y competitivo porque ambas selecciones vienen de resultados negativos. La necesidad de Ecuador de seguir ganando en casa para seguir peleando arriba y Perú que tiene la intención de clasificar al Mundial. Creo que va a ser un lindo partido para medirse. Ecuador viene haciendo un inicio positivo, a Perú le ha costado un poco más, pero tiene toda esa jerarquía y ese trabajo con el profesor Ricardo Gareca que seguramente va a querer repetir lo que hizo en Quito la Eliminatoria pasada, cuando ganó.

¿Pero ves qué se repita lo de la Eliminatoria pasada?

El favoritismo siempre de un partido puede tonarse malinterpretado, pero me parece si Ecuador logra los rendimientos de local en la cancha de Liga de Quito, donde es una cancha rápida, una cancha que sorprende, considero que va a poder tener oportunidades de ganar el partido. Pero Perú ya sabe lo que es jugar en altura, sabe planificar y su cuerpo técnico demostró tener experiencia para afrontar estos partidos. Si me dices de favoritismo no me atrevería a decir Ecuador porque sabes que Perú ya ha ganado con Gareca mismo. Así que tenemos que tener cuidado y buscar hacer un gran partido para poder ganar.

¿Y tú cómo vivías los duelos con Perú en tu etapa de jugador?

Son duelos competitivos, como te decía, parejos, que se definían por jugadas aisladas. De alguna manera sacaban ventaja, en mi caso enfrenté a Perú en varias ocasiones. Siempre tuvimos la capacidad de poner ganar basándose en nuestro juego en conjunto, posesión de la pelota y ese desgaste que le hacíamos a Perú con la pelota y eso lo pudimos plasmar en un resultado positivo. Enfrentar a Perú nos ha costado, hubo partidos en que ellos nos ganaron y eso hace que seamos selecciones muy competitivas y parejas en este momento en la que Ecuador tiene la obligación de marcar una diferencia en el Estadio Casablanca.

¿Qué partido ante Perú más recuerdas?

Yo recuerdo más el último partido que tuvimos en Quito, el cual tuvimos la obligación de tratar de controlar el juego de Perú que tenía su poderío en los “4 fantásticos” jugadores de mucho talento y fortaleza física como son: Paolo Guerrero, Jefferson Farfán y Juan Vargas. Era difícil para uno que juega en la mitad de la cancha tratar de neutralizarlos para que nuestros jugadores por fuera ataquen a Perú. Hicimos bien las cosas, fue difícil porque Perú generó opciones en su momento. Pero hicimos los goles, marcamos la diferencia y conseguimos el triunfo. Son partidos donde hay que estar concentrados y debes tener precisión de cara al arco.

¿Cuándo tú llegaste a Alianza Lima hablaste con Jefferson Farfán?

Cuando yo llegué a Alianza Lima, Farfán justo se iba del club. Nos alcanzamos a despedir en el club. Él ya había firmado su contrato con PSV (Holanda). Yo ya lo conocía porque lo había enfrentado en selecciones juveniles sub 17 y sub 20. Hemos tenido cierta comunicación vía un grupo de WhatsApp con exfutbolistas que pasaron por Alianza Lima como Jayo, ‘Pepe´ Soto, Jefferson Farfán, Aldo Olcese, Marko Ciurlizza, Martín Hidalgo y Leao Butrón. Estamos ahí en un grupo muy interesante de exjugadores de Alianza.

¿Te enteraste del regreso de Jefferson Farfán al fútbol peruano?

Sí me enteré. Fue algo muy simbólico su regreso al Perú tras firmar por Alianza Lima. Me alegré por él y el club. Lo he visto en algunos partidos y sé que anotó, al igual que el desempeño de Hernán Barcos. Tienen un gran equipo y logrará un gran rendimiento para que no pase lo del año pasado y se vea peligrando su categoría. En el grupo se le felicitó por su regreso a Alianza Lima. Siempre vamos a tener un respeto por el club y hacia jugadores que marcaron historia dentro de Alianza.

¿Cómo has visto el desempeño de Hernán Barco en Alianza Lima?

Lo enfrenté muchas veces en Ecuador en los clásicos ante LDU. Hernán es un gran jugador, goleador y que tiene una gran jerarquía, que la ha demostrado acá y en los clubes que jugó. Creo que Alianza Lima se llevó un delantero con jerarquía y esperemos que siga así marcando goles y ayudando al equipo para conseguir objetivos.

¿Hace cuánto no vienes a Perú?

Estuve en Perú, si no me equivoco, hace dos años, ya que tuve una invitación del “Hincha Blanquiazul”. Ahí conversé con el gerente deportivo Gustavo Zevallos. Ahí había mucha conversación para poder hacer algún proyecto basándonos en el futuro de Alianza Lima con la experiencia que tuve en los últimos años en formación. Después él salió y hubo cambios a nivel dirigencial en Alianza y no se ha podido dar ningún contacto. Pero siempre deseando lo mejor al club y que esté en una línea que lo llevé a la excelencia como ha sido en su historia.

SARITAMA, UN ALIANCISTA ECUATORIANO

¿Sigues mucho a Alianza Lima por lo que te oigo?

Sí, yo personalmente tengo un gran recuerdo a Alianza por todo lo que pude vivir en Alianza con mi primera etapa cuando tenía 19 años casi 20 años. Después del Mundial también volví. Alianza Lima es un club grande que siempre demuestra su cariño cuando uno defiende con honor la camiseta blanquiazul. Siempre estoy pendiente por las redes sociales viendo como le va cada semana. Los hinchas también me escriben y debido al reconocimiento de la hinchada uno está pendiente del club Alianza Lima.

¿Tu paso por Alianza Lima te marcó?

Sí te marcan porque son emociones que sin lugar a dudas quedan grabadas para uno como jugador. Salir campeón con un equipo grande como a Alianza no es fácil por toda la presión que genera y creo que el haberlo conseguido en su momento fue muy maravilloso para mi carrera. El agradecimiento al hincha y al club siempre está y sobre todo guardando esos recuerdos que marcan tu carrera.

Luis Fernando Saritama, un futbolista ecuatoriano que dejó gran impresión en Alianza Lima.

¿Quién fue el jugador peruano qué más te pegó?

De los que más recuerdo, el primer año fue ‘Beto’ Araujo, quien jugaba en Sporting Cristal. Después le enfrenté acá ante Liga cuando ya no era volante sino defensor. Los duelos con la ‘U’ también fueron duros al igual que Sporting Cristal. Con Jorge Soto también había un enfrentamiento constante, Henry Quinteros cuando lo enfrenté en contra ante Cristal.

¿Con qué gol te quedas de tu paso por Alianza Lima?

El gol que está dentro de mis favoritos con Alianza Lima cuando enfrentamos a Sporting Cristal en el Nacional. Íbamos 1-1 cuando faltaba cinco minutos e hizo una jugada con Reimond Manco y le pegué al costado de la media luna, un gol muy lindo y conseguimos los tres puntos a favor de Alianza.

¿Cómo ves a la nueva generación de futbolistas ecuatorianos?

La verdad muy bien. Hay que darle la felicitación y los créditos de todo esta nueva camada de jugadores a un club como Independiente del Valle, que los formó, guio desde muy pequeño, jugadores como: Gruezo, Méndez, Gonzalo Plata, Preciado y Moisés Caicedo son jugadores titulares que destacan y van marcando su propia historia dentro de la selección y logren alcanzar ese sueño de ir a un Mundial.

¿Cómo va la pandemia en Ecuador?

La pandemia fue duro, muy complicado sobre todo en Quito, Guayaquil, que fueron ciudades en las cuales hubo mucho contagio, hubo decesos. Eso en un principio fue muy difícil de controlar. Después con las medidas se pudo neutralizar de alguna manera. Hoy ya estamos un poco más tranquilo con el tema de la vacunación sobre todo priorizando a la población.

¿Tienes en mente el retiro?

Estoy en un club que trata como Primera, que tiene un lindo complejo y una historia importante e hinchada que siempre está pendiente. Ojalá Deportivo Quito vuelva a la Serie A de Ecuador. Eso equipara el poder de formar en esta categoría. De hecho, había tomado la decisión de retirarme en el 2020, pero la pandemia nos mostró el panorama. Hoy será el último año y espero hacer un partido de despedida. Actualmente, soy Ingeniero de Negocios Internacionales, tengo un par de empresas que me dan tranquilidad y también me estoy preparando en lo que es la Gestión Deportiva.

¿Cómo es jugar segunda?

Es difícil, no es lo mismo que estar primera. Felizmente estoy en un club de Primera que bajó por temas de deudas FIFA Estoy en un club que tiene todo y eso equipará poder estar en esta categoría. Hay que asimilar que se juega en canchas difíciles con jugadores más jóvenes. Hay que disfrutar esta última etapa

¿En qué posición juegas?

Básicamente es jugar de 5 o el profesor me ubica de enganche. dónde más cómodo me siento porque estoy mas cerca del arco porque siempre me ha gustado hacer goles. Soy el goleador histórico del club y eso a uno lo motiva para poder anotar goles y estar arriba posible.

¿A qué se debió la derrota?

El primer tiempo habíamos empatado. El segundo tiempo marcamos el 2-1. Ahí salí y después se complicó el partido y perdimos 4-2. Hay que seguir creciendo y esperando que el equipo mejore.

