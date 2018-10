Luis Cuto Guadalupe no se cansa de sorprendernos y hacernos pasar momentos divertidos. El ex jugador de Universitario , fue uno de los protagonista en el cumpleaños 42 de Miguel Rebosio quien jamás pensó recibir este 'Regalito' de su entrañable amigo.



“A Miguel Rebosio lo conozco desde los 7 años, es mi amigo de toda la vida. Cuando llegué al Cantolao, me recibió, él era el capitán, en su casa sus padres me trataban como a un hijo. Con él hice mi primer viaje a Europa jugando por el cuadro chalaco”, cuenta el popular ‘Cuto’ Guadalupe.



“Cada que veo el video me da ataque de risas. No paro de reír. La verdad es que la cosa salió del momento, como cada cosa que hago en la vida. Ja, ja, ja. Tenía hambre y mi compadre ( Miguel Rebosio) la estaba haciendo larga para hablar y no paré hasta meterle el tortazo ja, ja, ja...", contó el popular Cuto Guadalupe.



Así fue el 'tortazo en la cara' de Cuto Guadalupe a Rebosio.

Luis Guadalupe estuvo acompañado de otros jugadores del balompié como Julio Melendez y Alfonso 'Puchungo' Yáñez

"Hablé con mi compadre y nos hemos reído. Me ha dicho que se ah convertido en viral. Reconozco que le debo una torta, en estos días le llevaré un pastel como buen caballero”, reconoció.