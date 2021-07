No se calló nada. Lucho la Fuente fue figura de nuestro balompié y tiene autoridad para hablar de la Selección peruana. El que fuera defensa de Boca Juniors y Universitario, se refirió a la llegada de Luis Advíncula a su ex club y también opinó del equipo de Ricardo Gareca y no dejó bien parados a Christian Cueva y André Carrillo.

¿Qué le parece la llegada de Advíncula a Boca?

Muy bien. Es un buen jugador, rápido, defiende y llega con criterio será de mucha utilidad en Boca. Es una linda oportunidad la que tiene porque cuando estás en Boca te miran de todo el mundo.

¿Cómo es eso?

Yo pude ir al Atlético de Madrid, pero al final se llevaron un brasileño que era más barato. Fuimos con Boca a jugar a España y les gustó mi juego, pero al final los argentinos pidieron mucha plata por el pase.

Ya jugó en Newell’s, eso juega a su favor…

Ya lo conocen, por eso lo buscan. Si no pasara nada con él no lo buscarían.

¿Qué le aconsejaría?

Que no sea tan fosforito, ojo que Boca no es Lima, la hinchada te alienta, pero cuando te quieren tirar abajo lo hacen.

El 'príncipe' fue duro con Christian Cueva. REUTERS/Ricardo Moraes

¿La ‘doce’ es brava?

Es muy exigente porque viven el partido, pero si dejas todo así pierdas te van a alentar.

Está cambiando la liga española por la argentina, ¿Qué le parece?

Chivilines manda. Creí que en Europa pagan más, pero estar en Sudamérica es otra cosa. Que juegue un año en Boca y luego puede volver a Europa.

Es una ventaja tener a Zambrano como compañero…

Seguro que sí, pero el argentino cuando sabe quién eres te respeta. A mí me conocían porque con la “U” le ganamos a River y Racing y me buscaron por eso. Luego de esos partidos yo tenía todo listo para ir a River, pero no llegamos a un acuerdo por el billete y luego salió lo de Boca.

¿Qué recuerdos tiene de su paso por Boca?

Gratos la mayoría, había gente joven, pero de mucha calidad como Tarantini, Trobianni, Mouzo y Pernía que llegaron a la selección.

En Boca coincide con Héctor Bailetti…

Lo llevé yo. El ‘Puma’ Armando me pidió un nueve y pensé en ‘Pinocho’ Urrunaga pero no lo pude ubicar. De repente me voy a los baños turcos y me encuentro con Héctor y le digo para ir a Boca y no me creía, recién me creyó cuando al día siguiente fuimos al hotel Crillón a definir el contrato.

¿Una anécdota en Boca?

A mí me busca el dirigente Armando porque con el equipo B de la “U” le hicimos un buen partido en Argentina y el viejo se molestó con sus jugadores y les reclamo diciéndole ‘No le pueden ganar a estos peruanitos’ y yo salté y le dije viejo de m….que te pasa’. Cuando viene a contratarme le hice recordar eso y en vez de reclamarme me dijo por eso te busco, quiero gente así que pelee con todos.

¿Qué le parece la campaña de Zambrano?

Es un buen jugador, pero tiene que estar concentrado todo el partido para no caer en las provocaciones. En el fútbol todos se conocen y por eso lo salen a buscar para que caiga.

¿Le gustó la Selección en la Copa?

Los jugadores respondieron y los nuevos aprovecharon su oportunidad. Ese chico Lapadula es tremendo jugador.

¿Tan bueno lo ve?

Claro que sí, hace goles, no arruga, es solidario y sabe jugar. Es difícil de marcar juega para el equipo, de esos ya no se ven.

¿Puede reemplazar a Guerrero?

Paolo ya puede irse a su casa tranquilo, que Lapadula lo va sustituir. Las lesiones nos llegan a todos. Yo me retiré a los 29 años porque estaba fracturado y venía de varias operaciones, no quise estafar como un chico que no voy a nombrar, pero estuvo en los dos grandes y jugó poco y creo que todavía está en primera.

Fuimos la defensa más goleada, ¿por qué defendemos tan mal?

Los chicos no hablan, son muditos. En la cancha hay que decirse las cosas, Chumpitaz no era de hablar, pero te levantaba la ceja y ya sabía lo que tenía que hacer.

Por arriba perdimos casi todas las pelotas…

Nos falta picardía, si tienes gente que te saca diez centímetros, casi siempre vas a perder si vas mano a mano. Por eso a la hora de saltar mueve al rival, incomódalo para que no cabecee fácil o anticípalo.

¿Qué jugadores destacaría?

Casi todos cumplieron y aunque muchos lo critican me gustó lo de Corzo que pone corazón y juega para el Perú.

Pero muchos le cuestionan su falta de calidad...

No tendrá calidad de otros, pero tiene lo que hay que tener cuando se juega con Perú. Hay otros que juegan bonito como ese que se pinta el pelo, pero lo hacen bien un partido y el otro mal, qué es eso no entiendo. No es como Lapadula que es parejito, todos los partidos los jugó igual.

¿A quién se refiere?

A Carrillo, el chico tiene condiciones pero juega para él, cree que está en su barrio o el colegio y no se da cuenta que está representando a un país.

Individualismo de André Carrillo no gusta a La Fuente. EFE/ Fernando Bizerra Jr





¿Cueva lo convenció?

Cueva no me gusta, es muy aniñado, falta que le metan su ‘chiquita’. Jugadores así son un problema, ojala que cambie porque con ese comportamiento no llegará a ningún lado. Con humildad le iría mejor. No es un mal jugador, es bueno, pero que no se crea el mejor.

En su época también habían jugadores como Cueva...

Claro que sí pero había gente como José Fernández que te llamaba la atención y te hacía ver que estabas en la Selección. Ahora parece que no hay uno que ponga orden y diga no estas en tu barrio o en tu equipo para que hagas lo que te da la gana, no veo un líder.

¿Ormeño que le pareció?

Es un tremendo nueve no hay necesidad de jugar 90 minutos para demostrar que eres bueno, con 10 o 15 te alcanza y lo mismo el chico López y Lora que son el futuro.

¿Cómo hubiese frenado a Neymar?

Con fútbol. Marque a Rivelino, Tostao, Pelé, Muller Eusebio y eran unos toros y yo que era flaquito si los pateaba me lesionaba. A los buenos hay que anticiparlos, así como ellos tienen calidad, tú tienes que demostrar la tuya.

No es bueno abusar de la patada...

No siempre, el cholo Sotil aguantaba la patada y te terminaba ganando el partido. Por eso cuando me tocaba marcarlo le jugaba al fútbol y el solito se iba a otro lado de la cancha.

Cuanto tiempo pasará para que aparezca otro Sotil

Hay buenos jugadores, pero el Cholo es único. Para mi es el mejor diez q vi y el mejor nueve Perico León. (José Reynoso Alencastre).