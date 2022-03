Sentimientos encontrados para Luis Suárez después de la victoria de Uruguay sobre Chile (2-0) en el estadio San Carlos de Apoquindo. De un lado, el delantero marcó un gol de gran factura para meterse en la historia de las Eliminatorias sudamericanas y, del otro, este compromiso fue el último que disputa con la selección en este torneo.

La despedida de Luis Suárez en Eliminatorias

“Fue mi último partido en Clasificatorias, con 35 años es imposible que llegue a otra”, expresó el ‘Pistolero’ desde la ciudad de Santiago en declaraciones que reproduce el portal uruguayo de Ovación. De inmediato, el ‘9′ recordó todo el camino que recorrió en los últimos años cada vez que vistió la camiseta del conjunto nacional.

“Hasta me emociona porque uno ya lleva muchos años de trayectoria, he pasado muchos momentos complicados en mi carrera, vivimos momentos complejos con la destitución del maestro (Oscar Washington Tabárez) porque decían que algunos jugadores molestaban, que no estaban para el nivel, pero mostramos rebeldía”, agregó el artillero.

En la misma línea, el jugador del Atlético de Madrid señaló que podría estar atravesando por un momento bajo en su carrera, pero ello no es impedimento para mostrar compromiso total por la ‘Celeste’ cada vez que fue solicitado. “Uno puede estar bien o mal, pero la entrega por la camiseta tiene que estar”, sostuvo el atacante.

En otro momento, ‘Lucho’ Suárez recordó que siempre aceptó que le señalen por algún discreto rendimiento sobre el campo. No obstante, el ‘9′ mencionó que, pese al contexto adverso, pudieron superar los inconvenientes para obtener el pase directo a la Copa del Mundo que va de noviembre a diciembre.

“Uno siempre está acostumbrado a convivir con la crítica, se lo digo a los jóvenes: lo difícil no es llegar, es mantenerse, convivir con la crítica. Diego Godín y yo sufrimos mucho al ser referentes, ganamos con Paraguay y estamos acá gracias al maestro Tabárez, somos responsables de ciertos actos, pero a veces se nos faltó el respeto”, concluyó.

Luis Suárez, por el golazo anotado a Chile, llegó a 29 anotaciones en la historia de las Eliminatorias en Sudamérica. Así, el uruguayo superó a su amigo Lionel Messi, quien se quedó en 28 dianas con Argentina. Más atrás aparece Marcelo Martins de Bolivia con 22 y que terminó como el mejor artillero del proceso a Qatar 2022.