Luis Suárez: Esto piensa de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán de cara a la Copa América |VIDEO |FOTOS   

Luis Suárez una de las estrellas que brillarán en la próxima Copa América 2019 no ocultó su admiración por el rendimiento de la selección peruana , su crecimiento sostenido y reconoció que será uno de los animadores del certamen que empieza este próximo del 14 de junio en Brasil.



Luis Suárez, estrella de Barcelona, no dudó en hacer un breve análisis de la participación que tendrá la 'Blanquirroja' que buscará el máximo trofeo continental. “Van a dar muchísima pelea. Le sacó resultados a Uruguay, Chile, a Argentina. Peleó hasta el final hasta clasificar, que fue algo histórico para Perú. La verdad que vienen en ascenso en los últimos años y a gran nivel”, dijo Suárez para Fox Sport Radio Perú.



La selección peruana aguarda con expectativa el sorteo de la Copa América 2019 que será este jueves y que contará con Perú en el Bombo 2, junto a Colombia y a Chile, por lo que no se enfrentará a estas selecciones en la fase de grupos. Brasil, Uruguay y Argentina serán los cabezas de grupo, de acuerdo al último ranking FIFA.



Esto dijo Luis Suárez de la selección peruana y sus delanteros

El 'Pistolero' también mostró un gran conocimiento de los delanteros de la selección peruana, Paolo Guerrero y la 'Foquita'."Jefferson Farfán está jugando en Rusia y es un jugador muy desequilibrante, muy técnico, con mucha experiencia y hoy está más maduro", comentó Luis Suárez.



Similar concepto tuvo del capitán de la selección peruana. "Creo que lo de la sanción, quieras o no, a nivel personal te puede perjudicar. Pero el apellido lo dice todo. Paolo Guerrero es un jugador que no va a bajar los brazos y creo que va a tratar de revertir esta situación", finalizó.