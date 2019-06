Luis Suárez explicó por qué falló penal y dijo esto de Pedro Gallese tras ser eliminado por Perú de Copa América [VIDEO]

Luis Suárez fue el primero en patear y el único en fallar en la tanda de penales que clasificó a Perú a semifinales de Copa América. El 'Pistolero' qué pasó en el penal y habló de Pedro Gallese.



"Le quise pegar arriba, fuerte, sabiendo que el golero (Pedro Gallese) me conoce y obviamente me estudiaría. Me estaba regalando el otro palo de la forma que le pegué el otro día y pensé que se iba a ir ahí", señaló Luis Suárez.



¿Cuál es el otro penal del que habla Luis Suárez? Pues el que anotó ante Japón en la fase de grupos de Copa América 2019. Aquel día la puso al lado izquierdo del portero y pensó que Pedro Gallese se lanzaría para ese sector.

Video: Luis Suárez habla de Pedro Gallese

Sobre la eliminación de Uruguay, Luis Suárez indicó: "A pesar de haber perdido por penales, es injusto. Nosotros jugamos mucho mejor, tuvimos muchas ocasiones de gol. Pero bueno, uno está acostumbrados a vivir situaciones parecidas. Toca levantar la cabeza".