Luis Suárez hizo de las suyas al ejecutar unb tiro libre en el partido Barcelona vs Inter de Milán por el Grupo B de la Champions League. Pero apareció Marcelo Brozović y sorprendió a todos con esta acción.



Luis Suárez lanzó el tiro libre e intentó pasar el balón por debajo de la barrera. El remate tenía destino de gol y el uruguayo empezó la carrera de festejo.



No obstante, apareció Marcelo Brozović y se lanzó en el césped. La pelota no llegó al arco de Inter y la jugada dio la vuelta al mundo.

Luis Suárez festejaba pero esta estrategia de Inter evitó golazo de tiro libre de Barcelona

Del partido, Rafinha cubrió el puesto de Messi en el once titular y aportó un gol. Jordi Alba anotó el otro para que el club catalán quedara como único líder de su grupo con el ideal de nueve puntos.



“A Messi siempre se le echa de menos, pero le queremos echar de menos ganando”, señaló el técnico azulgrana Ernesto Valverde. “Estamos contentos porque ha sido un partido importante. Sin Messi todos estábamos expectantes y hemos respondido bien".



Inter se quedó con seis unidades en el Grupo B. Tottenham y PSV Eindhoven igualaron 2-2 y consiguieron su primer punto.

