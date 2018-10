Luis Suárez casi marca un golazo en el partido Barcelona vs Inter en el Camp Nou por la fecha 3 del Grupo B de la Champions League.



En el segundo tiempo del Barcelona vs Inter, Luis Suárez decidió por la jugada individual desde el sector izquierdo del ataque de Barcelona.



Llevó a su marca con un amague y luego otro de un lado para otro y lo eludió sin problemas. Luego completó el tercer amague ante el defensa de Inter.



Lamentablemente, su remate dentro del área no llegó convertirse en gol tras la oportuna intervención del portero de Inter.

Luis Suárez casi marca GOLAZO: La triple gambeta que mereció mejor suerte en el Barza-Inter por Champions (Video: ESPN 2)

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.