Luis Suárez: Así fue la guapeada a sus compañeros de Barcelona tras empate con el Bilbao |VIDEO |FOTOS 

Luis Suárez ha vuelto ha demostrar que es intolerante a las malas rachas y el 'Pistolero' no ha pasado por alto el último empate de Barcelona que ha los lleva a sumar 3 partidos consecutivos sin victorias y, con el permiso de Lionel Messi , ha levantado la voz en uno de los lugares más íntimos para los catalanes.



Luis Suárez no se ha quedado tranquilo con el accionar de la defensa catalana y su disconformidad la expresó en el vestuario pese a que este reclamo tendría que hacerlo Lionel Messi en su calidad de capitán, pero el uruguayo tomó la palabras tomado para 'Despertar' a sus compañeros. "No podemos salir del campo así hay que despertarse", exclamó el 'pistolero'.



“No podemos seguir así, la Liga te da la Champions”, dijo Luis Suárez con un tono de reclamo a toda la plantilla de Barcelona luego de empatar 1-1 en casa ante Athletic de Bilbao.



Antes de ingresar al vestuario de Barcelona, Luis Suárez ya había mostrado sus disconformidad con el juego de sus compañeros. "Tenemos al mejor jugador del mundo, pero no podemos depender de que entre Lionel Messi a solucionar las cosas. En el Barcelona hay jugadores que han llegado por méritos propios, por demostrar mucho en otros clubes y no puedes depender que entre Leo, hay jugadores para solucionar los partidos antes", dijo para 'Bein Sports'.



Barcelona 1-1 Athletic Bilbao: Goles y resumen (Video: Bein Sports)

“Te deja cierta precaución por resultados y por un poco de actitud también como se dio el partido del otro día contra el Leganés. Hay que hacer autocrítica y reflexionar. Que te patean una vez al arco y te hagan gol, es una injusticia. Nosotros tuvimos más ocasiones para marcar, pero así es el fútbol", agregó dejando abierta su disconformidad con la zaga catalana.