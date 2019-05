Luis Suárez: Así respondió a quienes lo acusan de papelón de Barcelona en la Copa del Rey |VIDEO |FOTOS 

En medio de la crisis de Barcelona. la critica encontró un nuevo culpable: Luis Suárez. El delantero no ha tardado nada en salir a responder a los críticos, quienes lo acusan de abandonar al club por una operación que ha podido postergar después de la Copa del Rey , que ha sido un nuevo papelón comandado por Lionel Messi tras perder 2-1 con el Valencia.



Luis Suárez aprovecho la cantidad de seguidores en Twitter para explicar el motivo de sus operación y renovar su compromiso con FC Barcelona. El pistolero ha calificado esta critica hacia su ausencia como que "son con mala intención y ponen en duda su profesionalidad".



Luis Suárez explicó que esa cirugía a la que fue sometido nada tuvo que ver con los problemas que arrastraba en el cartílago durante toda la temporada, sino por una lesión que se produjo en el partido ante Liverpool.



"La lesión que me llevó a pasar por el quirófano no tiene absolutamente nada que ver con el cartílago, sino a causa de una rotura de menisco que sufrí en la eliminatoria contra el Liverpool. Es por ello que me vi obligado a pasar por el quirófano y perderme la final de ayer en contra de mi voluntad", compartió a sus redes sociales.



Barcelona había informadola baja del uruguayo el 9 de mayo: "El jugador del primer equipo Luis Suárez ha sido sometido esta noche a una artroscopia en la rodilla derecha por una lesión meniscal interna por el doctor Cugat y bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Club. El tiempo aproximado de baja es de entre 4 y 6 semanas".