Luis Suárez es un ‘monstruo’ dentro del área, los rivales los saben, él lo sabe y solo necesitó un estímulo para que el atacante del Atlético de Madrid se transformara y le diera la ventaja a la selección de Uruguay en el estadio General Pablo Rojas, ‘La Nueva Olla’ ante su similar de Paraguay por la fecha 15 de las Eliminatorias Qatar 2022.

La selección de Paraguay entró en un momento de confusión, donde no pudo despejar el balón en una zona critica y tampoco ponerla al ras del piso. Fue en ese minuto ( 49′), que Luis Suárez fue habilitado, rompió la trampa del ‘off side’ y quedó solo frente al arquero y con pierna izquierda resolvió.

Lo que sorprendió, no solo a los comentaristas nacionales, también a los extranjeros, que no habían registrado esta forma de levantar los brazos como si se tratara del Increíble HULK y con un gesto de furia, alentó a sus compañeros a no cambiar la actitud hasta el final del partido.

Luis Suárez y su festejo que llamó a la tención (Video: Movistar Deportes)

El festejo no se hizo esperar, pues el triunfo parcial afianza a los charrúa en el cuarto lugar de la tabla a la espera de los partidos de Perú y Colombia que podrían desplazarlo de esa posición. Los celestes solo esperan defender este triunfo y esperar un empate del partido del viernes para seguir en zona de clasificación.