Sorpresivamente Atlético de Madrid anunció que Luis Suárez no seguirá en el club en la próxima temporada. Entonces, a manera de agradecimiento por el título de LaLiga Santander conseguido en el curso pasado, la institución preparó una despedida en el estadio Wanda Metropolitano. Pero, más allá de los homenajes y reconocimientos, el delantero se quedó con un sabor amargo por la forma en cómo se enteró de su salida.

“Me lo comunicó, el día anterior de mi despedida, Rafa Alique (director de comunicación del club). Me dijo que me iban a hacer una despedida. Yo no sabía nada. Tengo 35 años, algo intuía y yo ya pensaba en mi futuro”, reveló Suárez, que confirmó así que nunca habló son Simeone o el presidente del club Miguel Ángel Gil.

“En noviembre nos reunimos con el club, quedamos en hablar en febrero y Alique me avisó el día antes del homenaje. Mi contestación fue ‘bueno, alguien en el club me dijo algo’”, agregó el ‘Pistolero’, que también reconoció que le hubiese gustado seguir en el Wanda Metropolitano.

“Sí, me habría gustado. Estaba encantado, cumpliendo un rol al que no estaba acostumbrado, pero lo acepté de buena manera, pero no se dieron las posibilidades”, lamentó Suárez en el diálogo que tuvo con Manu Carreño en ‘El Larguero’ de la Cadena SER.

Sobre su futuro, el ‘charrúa’ de 35 años reconoció que tiene varias ofertas y llamadas, pero que por ahora se tomará su tiempo para tomar la mejor decisión “y jugar el Mundial en las mejores condiciones”.

Si las ligas de Catar, China o Estados Unidos están dentro de sus opciones, las descartó. “Todavía no está en mi cabeza. No estoy pensando en el dinero si no en nivel deportivo alto para llegar al Mundial bien. Eso es Europa. Recibo muchas llamadas de México, Brasil, Argentina...”, sentenció el internacional.