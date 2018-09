Luka Modric fue elegido el 'Mejor Jugador' en premios FIFA The Best 2018 en Londres

Luka Modric puso fin a una década de dominio de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en los premios individuales al ser elegido este lunes el mejor jugador de 2018, en la gala de la FIFA celebrada en Londres.



El mediocampista del Real Madrid, que conquistó una nueva Champions League y lideró a la selección de Croacia a una histórica final mundialista en Rusia 2018, se impuso en las votaciones a Cristiano Ronaldo y al egipcio del Liverpool Mohamed Salah.

"Es un gran honor y un sentimiento precioso estar aquí con este trofeo. Quiero felicitar a Mohamed y Cristiano por su gran temporada. Este trofeo no es solo mío: es de todos mis compañeros del Real Madrid y Croacia y de todos los entrenadores con los que he jugado", declaró el jugador tras recibir el premio.



"También es para mi familia. Sin ellos no sería el jugador ni la persona que soy. Ellos son los mejores", concluyó.