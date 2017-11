Machin cumple su promesa y graba video bañándose por clasificación de Perú al Mundial [VIDEO y FOTOS]

Lo hizo. Tras hacerse viral el capítulo de Pataclaún donde Machin promete bañarse sólo si Perú va al Mundial, el actor que le dio vida al personaje cumplió su promesa. Sí, Carlos Alcántara grabó video bañándose y las redes explotan.



El video fue publicado hace solo ocho minutos y ya tiene más de 3.000 reproducciones en Twitter. En la grabación se observa a Machin meterse a la ducha y cantar vivas a la selección blanquirroja y su pase al mundial.



Los usuarios de redes sociales reaccionaron bastante bien a la grabación de Machin. "Un genio, machin, nadie olvida ese capítulo, qué increíble esto", son algunos de los comentarios que se leen en redes sociales.



Tras la clasificatoria de Perú al Mundial,actores de la exitosa serie Patáclaun le pidieron a Carlos Alcántara que Machín cumpla su promesa. Tanta fue la presión en redes sociales que el actor no tuvo opción y grabó el video para complacer a sus fans.



El capítulo "Machin no se baña" pertenece al a segunda temporada de la serie cómica. Tras el pase de Perú al mundial, muchos recordaron el capítulo y le escribieron a Carlos Alcántara para que cumpla su promesa. El poder de las redes sociales no tiene limites.

Ahora sí, lo prometido, Perú clasificó al mundial y yo me baño!! pic.twitter.com/VeTBtYrkfJ — Carlos Alcántara (@cachinalcantara) 16 de noviembre de 2017