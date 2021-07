La familia de Juan Carlos Balazar ha sufrido un fuerte golpe, tras conocerse la detención de su esposa, Ana Cecilia Aróstegui, recordada voleibolista, y de su hijo Sebastián Bazalar. Ellos han sido considerador como supuestos implicados dentro de una organización que traficaba con el acceso a las camas UCI para pacientes con COVID-19 en el hospital ‘Guillermo Almenara’ a cambio de 82 mil soles.

Alonso Bazalar, hijo de Juan Carlos, recordado por su participación en la recordada selección peruana Sub 15 conocida como los ‘Jotitas’, prefirió mantener su reserva sobre la situación que está atravesado su familia “Mira, yo vivo acá en Trujillo, estoy lejos del tema, prefiero no hablar de esta situación, que ya la están manejando allá y no me quiero meter, la verdad”, dijo el hijo mayor de ‘Chichi’ Aróstegui.

El exjugador de Cienciano, Juan Aurich y Carlos A. Mannucci colgó prematuramente los chimpunes y hoy radica en Trujillo, donde ha sacado adelante una academia de fútbol que lleva su nombre y está dirigida a menores. “Agradezco el espacio que me puedan dar, pero creo que ahora no es el momento para hablar más del tema”, contestó el jugador excusándose para seguir hablando del caso que ya se encuentra en manos de la Fiscalía.

Al menos unas nueve personas fueron detenidas esta madrugada tras ser acusadas de integrar una organización criminal que trafica con las camas UCI del hospital Guillermo Almenara Irigoyen, para pacientes COVID-19. (Fuente: América TV)

‘Juanca’ separado de voleibolista

Por otro lado, se conoció que el matrimonio Bazalar-Aróstegui atravesaba por una separación de hecho, después de que Juan Carlos Bazalar le ganara la batalla a un agresivo cáncer de estómago. El exjugador de Alianza Lima, Cienciano y Universitario de Deportes, quien ha estado separado de la voleibolista antes de la pandemia de COVID-19, también ha reconocido a su entorno más cercano el desconocimiento de las actividades de estos miembros de su familia.

Mafia de camas UCI en red Almenara: los detenidos, quiénes son, cómo operaban y qué les espera

