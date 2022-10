Más indignado que nunca se mostró el arquero de Alianza Atlético de Sullana, Diego Penny, luego que en el programa de Magaly Medina aparecieran unos supuestos testigos de la fiesta en la que participó Rodrigo Cuba y dijeran que fue el portero quien prestó su casa.

Penny negó tajantemente estos hechos, afirmando que hubiera sido imposible ya que él se encontraba concentrado en Sullana. “Lamentable que me involucren en un hecho en el que no participé” , afirmó en un comunicado publicado en sus redes sociales.

“En relación a lo comentado por este pseudo “testigo” que se refiere a que los jugadores del Sport Boys se fueron a mi casa después de su fiesta, quisiera saber cómo haría para teletransportarme si yo me encontraba concentrado en un hotel con mi equipo Alianza Atlético de Sullana, ya que nosotros jugamos el día viernes frente a Universitario de Deportes”, añadió.

Asimismo, el también exportero de la selección peruana indicó que podría iniciar demandas por difamación a quienes vienen divulgando tales versiones. “Tomaré las acciones legales correspondientes, ya que están manchando mi nombre gratuitamente. Exhorto a que se rectifiquen inmediatamente” , sentenció.

Diego Penny estalló luego que se dijera en Magaly TV que él prestó su casa para juerga del 'Gato' Cuba. Foto: Captura.

¿Qué dijeron los testigos de la fiesta del ‘Gato’?

Rodrigo Cuba y los jugadores del Sport Boys siguen envueltos en fuertes acusaciones de infidelidad y descontrol por la juerga a la que asistieron en una discoteca de Piura. Sin embargo, más detalles salen a la luz y es que jóvenes testigos se comunicaron con el programa de Magaly Medina para revelar que la fiesta continuó en la casa de Diego Penny, pelotero del Alianza Atlético.

“ Es que las imágenes son fuertes porque las dos se han ido a la casa de (...) ”, se le escucha decir a un jovencito quien estuvo acompañado de Ximena González, la mujer a quien el ‘Gato’ Cuba le besaba el cuello mientras bailaba.

“ Se han ido a la casa de Penny, la que tiene la esposa de Diego Penny (...) Pero ahí si no tengo fotos ni nada... No has visto los videos en su auto, parecía rana ”, confesaron.

Medina criticó a Rodrigo Cuba. VIDEO: Magaly TV, la firme