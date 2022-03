Yoshimar Yotún lleva el ritmo en sus venas. El volante de la selección peruana siempre sorprendió con espectaculares pasos de salsa y timba cubana, pero la noche del martes, tras anotar el segundo gol a Paraguay ensayó uno de los más populares pasos de baile de Michael Jackson y la razón la contó su madre doña María Flores.

“Me han hecho levantar temprano, pero vale la pena hablar de este triunfo. He dormido poco, no porque haya estado tomado, sino por la adrenalina que corría en mi sangre por todo lo que han hecho estos chicos. Vivimos un ambiente muy chévere esperando a nuestros hijos que saludaban a todas las tías, como nos dicen ellos”, contó para Primera Edición.

La progenitora del autor del segundo gol también explicó la pintoresca celebración del mediocampista de la ‘Blanquirroja’ en honor al ‘Rey del Pop’. “La celebración de Pocoyó es de su hija Yaelha. Ahora, lo de Michael Jackson es de su hijo Valentino que está con esa fiebre. Le compran el disfraz y baila de una manera que no te lo puedes imaginar. Es un niño de tres años, pero baila igualito”, comentó orgullosa.

Mamá de Yoshimar Yotún: “Hizo un gol como los ‘Supercampeones’”

Doña Marí resaltó la calidad del gol de su hijo y lo comparó con una famosa serie de dibujos animados. “Hizo un gol de los Supercampeones, sí, sí. Se me hizo la piel chinita, me abrazaba con mi nuera y no sé como explicarte. Por mí, me gustaría que hoy fuera feriado para poder festejar con los vecinos, en lugar que se vayan a trabajar”, reconoció.

Mamá de Yoshimar Yotún: “Hizo un gol como los Supercampeones” le da a la sociedad un triunfo como el conseguido el pasado martes. “Federico y Verónica que son del noticiero y que siempre infirman de sicariato y de robos, toda esta semana hemos escuchado cosas positivas de nuestro futbol. Aquí estamos nosotros para hablar de cosas buenas, como que vamos a Qatar 2022”, reflexionó la chalaca que espera acompañar nuevamente su hijo al Mundial.

También aprovechó para defender a su ‘Cachorro’ y dejar un ‘Chiquita’ a sus críticos. “Este triunfo es para todos los incrédulos y para toda la gente que a veces habla mal y que dijeron: Yoshimar en Uruguay no jugó. Es verdad, estuvo bajo, no tenemos porqué decir que no. Se vio en la cancha Yoshimar no viene de jugar cuanto tiempo, pero les tapó la boca todos”, concluyó.