Manchester City venció 2-0 a Chelsea con dos golazos de Sergio Agüero y ganó el título de Community Shield

Manchester City se impuso 2-0 al Chelsea con un doblete del argentino Sergio Agüero y se adjudicó el primer título oficial de la temporada: Community Shield.



En el estadio de Wembley, Chelsea y Manchester City, campeón el primero de la FA Cup y vencedor el segundo de la Premier League, disputaron la Community Shield.



Manchester City de Pep Guardiola, con la base que le hizo campeón el pasado curso y con dos años ya de trabajo a sus espaldas, no tuvo excesivos problemas para deshacerse de un Chelsea todavía en construcción, en el que Maurizio Sarri lleva trabajando apenas unas semanas.



Sergio Agüero fue el que decidió. El argentino decantó la balanza muy temprano, cuando todavía no se había cumplido el minuto 13. Foden atacó la defensa y cedió al 'Kun' en el balcón del área, donde, con todo el tiempo y ante la pasividad de Rüdiger y David Luiz, controló con la derecha, se pasó el esférico a la zurda y superó a su compatriota Caballero con un disparo raso y seco.



El gol 200 del punta con la casaca del City adelantaba a los de Manchester y alejaba del título a los londinenses, que siguen malditos y han perdido sus últimos cinco partidos por la Community Shield -no ganan desde 2009, cuando derrotaron al Manchester United por penales.

Mira los goles y resumen del triunfo de Manchester City ante Chelsea:

Manchester City 2-0 Chelsea: Goles y resumen

El choque, más propio de un duelo de pretemporada, fue un monólogo de los 'Citizens', que tuvieron ocasiones de sobra para golear. El ritmo fue 'descrecendo' a medida que pasaban los minutos y sólo varias intervenciones de mérito de Caballero evitaron que los de Sarri se marcharan de Wembley con un saco de goles.



Sergio Agüero, que poco antes había marrado incomprensiblemente un uno contra uno, sentenció el partido en el minuto 58, cuando recibió un pase entre líneas de Bernardo y batió con un derechazo por bajo a Willy.

El festejo del Manchester City tras ganar la Community Shield:

Manchester City: El festejo del tras ganar la Community Shield

El carrusel de cambios y el 0-2 que reflejaba el luminoso mermaron el ya de por sí lento ritmo del encuentro, sólo animado por algún destello de alguno de los tantos canteranos que se están jugando un puesto en las plantillas de cara al próximo curso. No se volvió, sin embargo, a modificar el marcador y el City, con un claro triunfo por 0-2, arrancó la temporada con su primer título bajo el brazo.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.