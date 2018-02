Manchester City campeón de la Copa de la Liga de Inglaterra: Venció a 3-0 al Arsenal | FOTOS y VIDEOS

Manchester City ganó la Copa de la Liga de Inglaterra: Los Citizens se exhibieron en el estadio de Wembley y goleó sin miramientos a un inoperante Arsenal por 0-3 y dio a Pep Guardiola su primer título desde su llegada, hace algo más de año y medio, al fútbol inglés.



Manchester City, que tiene prácticamente en el bolsillo la Premier League -lleva 13 puntos de ventaja sobre el segundo a falta de 11 partidos-, olvidó la decepción por la sorpresiva eliminación de la FA Cup y, en un partido sobrio y sin alardes, se aprovechó de los innumerables errores del Arsenal para levantar la Copa de la Liga, el primer torneo de la temporada en Inglaterra.



Los 'Citizens' dejaron a los 'Gunners' sin el único título doméstico que le falta por ganar a Arsene Wenger en sus 22 años al frente del equipo del norte de Londres y volvieron a poner de relieve que el costoso proyecto de Guardiola en el Etihad Stadium, pese a la derrota en FA Cup a manos del Wigan, va por el buen camino.



Salió el Arsenal al césped de Wembley con siete cambios con respecto al equipo que cayó el jueves ante el Ostersunds en la Liga Europa y un 'once' netamente conservador, con una defensa de tres hombres, cinco en el centro del campo y sólo Özil y Aubameyang como referencias ofensivas.

Manchester City campeón de la Copa de la Liga de Inglaterra: Venció a 3-0 al Arsenal | VIDEO



Este sistema le había funcionado al conjunto londinense en las semifinales de la FA Cup ante el Manchester City, cuando dio la sorpresa y se deshizo del City y se plantó, contra todo pronóstico, en la final. Esta vez, sin embargo, los errores individuales condenaron a los de Wenger, que sólo resistieron 18 minutos.



Pep Guardiola, por su parte, introdujo cuatro cambios en relación al equipo que se inclinó en Wigan, y salió de inicio con Walker, Kompany, Otamendi y De Bruyne. La principal novedad fue la presencia en el banquillo de Gabriel Jesús, ya recuperado de la lesión de rodilla que lo ha tenido sin jugar desde el pasado 31 de diciembre.



No tardaron los de Manchester City en aprovecharse de la fragilidad defensiva del Arsenal, y, pasado el primer cuarto de hora, un balón largo de Claudio Bravo lo recogió Agüero tras ganarle fácil el cuerpo a cuerpo a Mustafi y lo picó ante la salida temerosa de Ospina para apuntarse el primero y dejar encarrilado el duelo.



El partido, ya de por sí cuesta arriba, se le complicó todavía más a los 'Gunners' cuando al filo de la media hora, Monreal, que poco antes había reclamado un penalti inexistente, tuvo que abandonar el campo lesionado y fue sustituido por Kolasinac.

Mira los goles y resumen del triunfo de Manchester City:

Manchester City 3-0 Arsenal: Goles y resumen

Poco o nada se vio este domingo en Wembley del temeroso Arsenal, que en el 58 vio como Kompany dobló la ventaja de los suyos en una jugada tras un saque de esquina. Antes, Aubameyang no logró aprovechar un error garrafal de Bravo que no acertó a despejar y le dio al aire cuando el ariete gabonés enfilaba la portería.



Perdonaron los de Londres y castigaron los de Manchester City: en el ecuador de la segunda mitad, un córner sacado por De Bruyne lo remató Gündogan en la frontal del área y Kompany, atento, remachó para dejar la final sentenciada.



David Silva se unió a la fiesta 'Citizen' poco después, en el 65, después de recibir un pase entre líneas de Danilo y definir con la zurda desde dentro del área al palo largo de Ospina.



Movieron los banquillos los técnicos y el ritmo de final, ya sentenciada, bajó. Pese a las intentonas del Arsenal por conseguir el gol de la honra, el marcador no se tocó y el Manchester City se llevó de Londres una meritoria victoria que le da al club el primer título de la 'era Guardiola'.

