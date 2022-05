El empate de Liverpool ante Tottenham y la goleada (5-0) que le propinó Manchester City a Newcastle United dejó a los ‘Citizens’ con la primera opción para coronarse campeón de la Premier League. La diferencia ahora es de tres puntos a falta de tres jornadas para el final del certamen.

Como esto es fútbol, está claro que no está nada definido y cualquier cosa podría pasar. En medio de la lucha por el título, Pep Guardiola, entrenador del City, reconoció que Inglaterra apoya a los ‘Reds’, básicamente por su historia en los torneos europeos.

“Todos en este país apoyan al Liverpool, los medios y todo. Por supuesto, porque el Liverpool tiene una historia increíble en competencias europeas, no en la Premier League, donde han ganado una en 30 años. Pero esto no es un problema, la situación es la que es. Necesitamos hacer nueve puntos, o quizá seis puntos, depende de lo que pase en los próximos partidos en términos de diferencia de goles. Ahora sí viene la final real para nosotros”, señaló el catalán, en entrevista con beIN Sports.

A la preferencia de los ingleses por Liverpool, Guardiola le sumó Manchester United, otro de los históricos de ese país. “Liverpool junto al Manchester United son los clubes más importantes no sé si en la historia, en términos de títulos, legado y dramas. Pero en los últimos diez o doce años, nosotros hemos estado ahí. Sé que algunas veces somos incómodos, pero no me importa si la gente quiere más que gane el Liverpool. No es el problema, es normal”, declaró el estratega.

Por último, Guardiola admitió que, en la previa del choque contra las ‘Urracas’, sintió el apoyo total de su gente en el Etihad Stadium.

“Quizá nos apoyan más alrededor del mundo y aquí en Inglaterra apoyan más al Liverpool, pero esa no es la cuestión. La cuestión es que hoy, antes de empezar el partido, la afición nos estuvo apoyando más que nunca en un partido de local”, sentenció Pep.