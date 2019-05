Manchester City: UEFA castigaría dejándolo fuera de la próxima Champions League |VIDEO

Cuando aún no se terminan los festejos por el nuevo título de la Premier League, se conoció que Manchester City , sufriría un duro golpe deportivo y económico. The New York Times, asegura que los ‘citizen’ quedarían excluidos de la próxima Champions League por recomendación de los investigadores de la UEFA por trasgredir el Fair Play financiero en Europa.



Los investigadores de la UEFA se reunieron en Nyon (Suiza) para concluir la existencia de engaños a los reguladores financieros, una situación que generó el pedido de los mismos para que Manchester City se quede fuera de la próxima edición de la máxima competición continental.



La Junta de Control Financiero de la UEFA espera que se acepte su recomendación sobre la sanción para Manchester City, y que este departamento no caiga en el descrédito tras una profunda investigación.



El castigo constaría de la privación de disputar la Champions League un año y faltaría por determinar si se trataría de la temporada 2019/20 o de la 2020/21. Para el New York Time la última palabra al respecto la tendría Yves Laterme, líder de la investigación mencionada y exprimer ministro de Bélgica.