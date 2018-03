Manchester City vs Arsenal : ONLINE TV EN VIVO Los Citizens enfrentan al cuadro de los 'Gunners' hoy en el Emirates Stadium por la fecha 28 de la Premier League. Manchester City va por una nueva victoria ante Arsenal en campeonato inglés. (2:45 p.m.) (TV: DirecTv canal 613)



Manchester City vs Arsenal se vuelven a enfrentar tras cuatros días. El duelo será una revancha de la final de la Copa de la Liga en la que los Citizens ganaron 3-0 y lograron el primer título en la era Pep Guardiola.



Esta vez el Manchester City vs Arsenal podría encaminar el título de la Premier League para el cuadro 'ciudadano'. Los 'Gunners' se ubican en el quinto lugar peleando por entrar a zona de Championes League. Los celestes, son líderes, con una diferencia de 13 puntos sobre el Manchester United.



Previa al Manchester City vs Arsenal la diferencia entre ambos equipos es de 27 puntos. Pero para los intereses de los Gunners, ganar es la única opción para intentar alcanzar al Tottenham (4°), en zona de Championes, con 10 puntos de ventaja.

Manchester City 3-0 Arsenal: Goles y resumen

Alexandre Lacazette, Nacho Monreal y Santi Cazorla lesionados serán baja en el Arsenal. Por su parte, Manchester City no contará con Fernandinho pero Sterling recuperado podría estar por lo menos en la lista de convocados.



Gabriel Jesus busca reaparecer en toda su dimensión tras sufrir una segunda lesión de consideración desde que llegó a City.

Manchester City vs Arsenal: EN VIVO ONLINE TV EN DIRECTO la Premier League Manchester City vs Arsenal: EN VIVO ONLINE TV EN DIRECTO la Premier League

Alineaciones posibles del Manchester City vs Arsenal:



Manchester City: Ederson; Walker, Otamendi, Kompany, Danilo; Gundogan, D. Silva, De Bruyne; Sane, Sergio Agüero, Gabriel Jesús.



Arsenal: Cech; Kolasinac, Koscielny, Mustafi, Bellerin; Wilshere, Xhaka, Ozil, Mkhitaryan, Ramsey; Aubameyang.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.