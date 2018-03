Machester City vs Basilea EN VIVO EN DIRECTO. Los 'Cityzens' reciben este miércoles al cuadro suizo por la vuelta de octavos de final de Champions League en el Etihad Stadium. El partido arrancará a las 2:45 p.m. por la señal de ESPN para toda Latianomérica.



¿Vas a seguir el Machester City vs Basilea vía Internet? Trome.pe. , te traerá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y más. ¡No te lo pierdas!



Manchester City tiene un pie y medio en los cuartos de final de la Champions League. Esto tras golear 4-0 en la ida a Basilea en condición de visita. Solo una catástrofe evitaría el pase del cuadro de Pep Guardiola.



HORARIOS EN EL RESTO DE PAÍSES



Argentina / 4:45 p.m.

Colombia / 2:45 p.m.

Chile / 4:45 p.m.

España / 8:45 p.m.

Ecuador / 2:45 p.m.

México / 1:45 p.m.

Perú / 2:45 p.m.

Paraguay / 4:45 p.m.

Uruguay / 4:45 p.m.

Estados Unidos / 2:45 p.m. (Florida)



¿Cómo llegan a este enfrentamiento de Champions League? Manchester City vive un gran presente en la Premier League. Están punteros del campeonato con 78 puntos, 16 unidades más que el segundo, Manchester United.



Basilea, por su parte, viene de malos resultados en la Liga de Suiza. Sumó 2 derrotas al hilo que lo alejó del primer lugar. Con sus 41 puntos, están a 15 del líder Young Boys.



Manchester City vs Basilea: Alineaciones probables



Basilea: Vaclík, Suchy, Lang, Lacroix, Riveros, Stocker, Dié, Frei, Xhaka, Eyounoussi, Oberlin.



Manchester City: Moraes, Kompany, Otamendi, Walker, Fernandinho, Delph, Gundogan, Sterling, Silva, Agüero, De Bruyne.