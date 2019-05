Manchester City vs Brighton EN VIVO 'Ciudadanos' van por el título de Premier League

Manchester City vs Brighton EN VIVO EN DIRECTO. Los 'Ciudadanos' visitan este domingo a las 'Gaviotas' en el Estadio The American Express Community por la última fecha de la Premier League. El partido arrancará a las 9:00 a.m. de Perú por la señal de ESPN para Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Manchester City vs Brighton vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Manchester City de Pep Guardiola está obligado a ganar a Brighton fuera de casa, para no depender de ningún resultado, y coronarse en la Premier League. Tienen un punto de ventaja sobre el segundo: Liverpool.

En caso pierda o empate con Brighton, todo se decidirá en el Liverpool vs Wolverhampton, que se llevará a cabo a la misma hora y podrás seguirlo por Trome.pe. Si los 'Reds' caen, Manchester City será campeón de la Premier League.



Manchester City llega entonado al choque con Brighton. El último lunes se impuso 1-0 ante Leicester City con fenomenal golazo del belga Vincent Kompany desde fuera del área.



Brighton, por su parte, solo juega por el honor ante Manchester City, pues ya se salvó del descenso pese a que no gana hace 9 partidos entre todas las competencias de Inglaterra.