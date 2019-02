Manchester City vs Chelsea EN VIVO Partidazo en el Etihad Stadium por la Premier League Manchester City vs Chelsea, juegan este domingo (11:00 a.m.) por la fecha 26 de la Premier League

- / - Manchester City vs Chelsea, en el Etihad Stadium por la fecha 26 de la Premier League - / - Manchester City vs Chelsea, en el Etihad Stadium por la fecha 26 de la Premier League - / - Manchester City vs Chelsea, en el Etihad Stadium por la fecha 26 de la Premier League