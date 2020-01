Manchester City vs. Crystal Palace juegan EN VIVO | EN DIRECTIO ONLINE este sábado 18 de enero del 2020 desde las 10:00 a.m. por la fecha 23 de la Premier League de Inglaterra en el Etihad Stadium de la ciudad de Manchester y con transmisión de ESPN 2. No te pierdas este choque entre el actual campeón del fútbol inglés que sueña con remontar la distancia con Liverpool.

Nuevamente segundo tras superar al Leicester en la tabla de posiciones, el defensor del título en la Premier, un Manchester City renacido, buscará reafirmar su estatus de rival número 1 del Liverpool a pesar de sus 14 puntos de retraso en el campeonato inglés que parace pintarse de rojo, aunque los de Guardiola harán hasta lo imposible por alcanzar el bicampeonato.

Manchester City vs. Crystal Palace: horarios en el mundo

Perú 10:00 a.m. | ESPN 2

México 9:00 a.m.

Colombia 10:00 a.m. |

Ecuador 10:00 a.m. |

Bolivia 11:00 a.m. |

Venezuela 11:00 a.m. |

Argentina 12:00 p.m. |

Brasil 12:00 p.m. |

Chile 12:00 p.m. |

Paraguay 12:00 p.m. |

Uruguay 12:00 p.m. |

España 4:00 p.m. |

Gol de Bernardo Silva

Tras su derrota ante el Wolverhampton (3-2) el 27 de diciembre, el equipo dirigido por el español Pep Guardiola ha ganado cinco partidos consecutivos, contando todas las competiciones, tres de ellos en la Premier, por la tercera vez solamente esta temporada.

Un cuarto triunfo seguido sería la racha más larga en un equipo que ha perdido la regularidad que le llevó a ganar las dos últimas Premiers.

Sus prestaciones convincentes, incluido el triunfo contra el Manchester United en semifinales de la Copa de la Liga (3-0 tras 38 minutos, 3-1 final), sugieren que el vigente campeón por fin ha encontrado su velocidad de crucero.

Puede que demasiado tarde para pelear el campeonato, pero buena perspectiva para conquistar las copas nacionales e intentar asaltar la Champions, el trofeo que nunca ha ganado el City.

La recepción del Crystal Palace (9º) el sábado no debería ser un problema mayor para los Citizens.

Con información de AFP

Manchester City vs. Crystal Palace: Posibles alineaciones

Manchester City: Ederson; Walker, Fernandinho, Stones, Mendy; Rodri, D Silva, De Bruyne; Sterling, Aguero, Mahrez

Crystal Palace: Guaita; Kelly, Tomkins, Cahill, Riedewald; McArthur, McCarthy, Kouyate; Ayew, Tosun, Zaha

Manchester City vs. Crystal Palace | Aquí se jugará el partido

