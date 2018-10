Manchester City vs. Hoffenheim. EN VIVO EN DIRECTO Los 'Citizens' van con la sangre en el ojo hasta Alemania para mantener invictas sus chances de clasificar en el Grupo F de la Champions League. Los pupilos de Pep Guardiola pisan el estadio WIRSOL Rhein-Neckar-Arena, de Sinsheim, desde las 11:55 a.m., en un encuentro que puedes seguir por la señal de Fox Sports.



Manchester City vs Hoffenheim, se ha convertido en un verdadero reto para Pep Guardiola, tras su pésimo debut en la Champions League donde cayó en casa 3-2 ante el Olympique de Lyon, buscarán recuperar el terreno perdido ante un novato en esta competición europea.



Pep Guardiola tendría algunos inconvenientes para este Manchester City vs Hoffenheim como la ausencia de De Bruyne o Mendy por sendas lesiones. También estarían ausentes por problemas físicos, Claudio Bravo, Mangala y Sandler. En tanto que Bernanrdo Silva, Leroy Sané y Sergio Agüero fueron confirmados para esta tarde.



Julian Nagelsmann, busca en este Manchester City vs Hoffenheim darle un nuevo golpe al equipo de Pep Guardiola. Los alemanes ganaron su primer punto en la Champions League de visita ante el Shakhtar Donetsk. Szalai, Kramarić y el brasileño Joelinton, serán los delanteros que buscará el arco de Ederson Moraes.



Manchester City vs Hoffenheim. Probables alienaciones.



Manchester City : Ederson Moraes, Nicolás Otamendi, Kyle Walker, Aymeric Laporte, David Silva, Fernandinho, Oleksandr Zinchenko, Bernardo Silva, Sergio Agüero, Raheem Sterling, Leroy Sané.



Hoffenheim: Oliver Baumann, Pavel Kadeřábek, Kevin Akpoguma, Stefan Posch, Justin Hoogma, Nico Schulz, Leonardo Bittencourt, Florian Grillitsch, Ádam Szalai, Andrej Kramarić, Ishak Belfodil.