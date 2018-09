Manchester City vsLyon. EN VIVO EN DIRECTO los 'Citizen' salen a sacudirse la mala racha que han cargado en las últimas Champions League y hoy abren las puertas del Etihad para recibir a los 'Leones' franceses y demostrarles su favoritismo en el Grupo F, desde las 2 p.m., (Hora peruana) por la señal de Fox Sports 2 para Latinoamerica.



Manchester City vs Lyon no será un dulce para los pupilos de Josep Guardiola, pues los franceses llegan con potencial importante gracias a la juventud de su plantel con un promedio inferior a los 24 años algo muy poco visto en la Champions League.



Manchester City vs Lyon servirá para recuperar la ambición de los 'Citizen' que se lastimó con la eliminación de la última Champions League y tentar levantar la 'Orejona' por primera vez en su historia en su calidad de campeón de la Premier League. Josep Guardiola tenía dudas sobre la presencia de David Silva y el Sergio Agüero, porque se les vio tocados en la cancha, pero ambos entrenaron en la última práctica.

También será un reto este Manchester City vs Lyon para los jóvenes leones que están de regreso a esta máxima competición comandados por el holandés Memphis Depay y el campeón del mundo Nabil Fekir sobre quienes reposa la meta de superar la fase de grupos de la Champions League.



Manchester City vs Lyon. Posibles alineaciones:



Manchester City: Ederson, Walker, Otamendi, Laporte, Delph, Fernandinho, Gundogan, David Silva, Sterling, Gabriel Jesús (Agüero) y Sané.



Lyon: Lopes, Rafael, Marcelo, Denayer, Mendy, Tousart, NDombélé, Traoré, Fekir, Auar y Dembélé.