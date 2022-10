Manchester City vs. Manchester United EN VIVO vía ESPN ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido de la novena jornada de la Premier League este domingo 2 de octubre del 2022 desde las 8:00 a.m. (horario peruano) en el estadio Etihad.

Un derbi con dos equipos en gran momento. Antes de marcharse al descanso por la jornada FIFA, el equipo de Pep Guardiola venció a Wolverhampton para seguir invicto y cerca del líder Arsenal. En tanto, los de Erik Ten Hag han encadenado cuatro triunfos en el certamen doméstico y han escalado en la tabla.

¿A qué hora juegan Manchester City vs. Manchester United en vivo por la Premier League?

Perú – 8:00 a.m.

Ecuador – 8:00 a.m.

Colombia – 8:00 a.m.

México – 8:00 a.m.

Chile – 9:00 a.m.

Venezuela – 9:00 a.m.

Bolivia – 9:00 a.m.

Paraguay – 9:00 a.m.

Argentina – 10:00 a.m.

Uruguay – 10:00 a.m.

Brasil – 10:00 a.m.

España – 3:00 p.m.

Manchester City afronta este compromiso sin John Stones, quien volvió de la selección inglesa con una molestia. Tampoco estará Kalvin Phillips por un largo tiempo debido a que pasó por el quirófano. Ilkay Gundogan y Bernardo Silva pelean por un lugar en el medio sector. Asimismo, será una prueba de fuego para Erling Haaland.

De su lado, Manchester United parece haber encontrado la base para armar la oncena. Además, Ten Hag aprovechó estos días para recuperar físicamente a Marcus Rashford y Anthony Martial. Aunque ambos serían alternativas, pues iniciarían con Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho, Antony y Bruno Fernandes en la ofensiva.

Manchester City vs. Manchester United: qué canales transmiten el partido

Para ver el partido entre Manchester City y Manchester United de la Premier League hay dos opciones en los canales de habla hispana. Si vives en España puedes seguirlo a través de DAZN. Si te encuentras en Sudamérica podrás seguir este partido vía ESPN.

¿Dónde ver online el partido Manchester City vs. Manchester United por la Premier League?

Para ver la transmisión online del partido entre Manchester City y Manchester United de la Premier League puedes hacerlo a través de cuatro señales. Si te encuentras en España deberás seguir este partido vía Movistar Plus y DAZN. Si vives en Sudamérica puedes seguir este partidazo por la señal online de Star Plus. Finalmente, en México podrás seguir en Paramount Plus.

Manchester City vs. Manchester United: posibles alineaciones del partido

Manchester City: Ederson; Walker, Dias, Ake, Cancelo; Rodri, Gundogan, De Bruyne; Foden, Silva, Haaland.

Manchester United: De Gea; Dalot, Varane, Martínez, Malacia; Eriksen, McTominay; Antony, Fernandes, Sancho; Cristiano Ronaldo.