Manchester City vs Manchester United EN VIVO EN DIRECTO ONLINE Los 'Diablos Rojos' de José Mourinho van por la última oportunidad de pelear una gran chance por el título de la Premier League va por una victoria en casa de los 'Citizens' este domingo, desde las 11:30 a.m., duelo que puedes seguir por la señal de ESPN 2 para Latinoamérica.



Vital será ese Manchester City vs Manchester United para José Mourinho y sus pupilos quienes están a nueve puntos del equipo de Pep Guardiola. Una derrota los dejaría a 12 unidades, una distancia que sería difícilmente recuperable pese a que recién se ha disputado un tercio del campeonato.



El Manchester City vs Manchester United será la ocasión para que Martial y el chileno Alexis Sánchez, ratifique el buen momento de los 'Diablos Rojos' que salen al campo con Romelu Lukaku, y con las dudad de la recuperación de Paul Pogba, ausente en el entrenamiento del viernes.



Manchester City recibe a Manchester United en la Premier League.

Para el Manchester City vs Manchester United, los vigentes campeones, son favoritos no solo por el buen momento de los atacantes Mahrez y Raheem Sterling, quien renovó por los 'Citizen' hasta el 2023, sino también por la solidez de los zagueros Laporte y Stones.



Manchester City no conoce la derrota durante esta Premier League y afronta el partido tras sendas goleadas al Southampton (6-1) y al Shakhtar Donetsk (6-0) en la Champiosn League



Manchester City vs Manchester United: EN VIVO



Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Laporte, Mendy, Bernardo Silva, Fernandinho, Silva, Mahrez, Sterling, Aguero



Manchester United: De Gea; Young, Smalling, Lindelof, Shaw; Matic, Herrera, Pogba, Rashford, Lukaku; Sánchez.