Manchester City vs. Manchester United EN VIVO por la Premier League. El equipo de Josep Guadiola se enfrenta a su eterno enemigo en el tradicional 'clásico de Manchester' en un duelo que podría llevarlos a la gloria y coronarlos como campeones de la liga inglesa. Sin embargo los dirigidos de Jose Mourinho tratarán de impedir que los 'citizens' celebren delande de ellos. Este partidazo se jugará el sábado 7 de abril desde las 11:30am. y será transmitido por ESPN 2 (Perú y Latinoamérica) y BeIN Sports (España y Europa).



El Manchester City llega a esta fecha de la Premier League golpeado por la cruel goleada que el Liverpool le propinó en el partido de ida de la Champions League, pero que su DT ya ha dejado atrás, al menos por esta semana, para concentrarse en su eterno rival: Jose Mourinho.



Sergio 'Kun' Agüero es aún duda para el Manchester City vs Manchester United, ya que no se ha podido recuperar del todo de su lesión que lo obligó a ser la baja en el partido de Champions League.