Manchester City vs. Napoli EN VIVO. Los líderes de la Premier League de Inglaterra y la Serie A de Italia se miden este martes 17 de octubre, desde la 1:45 pm. por el Grupo F de la Champions League. Partido se jugará en el Estadio Etihad y lo transmitirá la cadena Fox Sports .



Manchester City llega a esta nueva fecha de la Champions League líder del grupo F tras sus triunfos ante el Feyernood y Shakhtar Donetsk. Napoli, por su parte, cayó 2-1 en su viaje a Ucrania y en su visita tendrá la difícil tarea de sacar un triunfo en el Etihad Stadium.



Manchester City es líder del grupo F de la Champions League Manchester City es líder del grupo F de la Champions League Manchester City es líder del grupo F de la Champions League

Los dirigidos por Pep Guardiola, llegan al Manchester City vs. Napoli tras propinarle un 7-2 a Stoke en la Premier League el último domingo, sin echar de menos a Sergio Agüero. Pero el delantero argentino debe reaparecer ante Napoli tras recuperarse del golpe en las costillas que sufrió en un accidente vial en Ámsterdam el mes pasado.



Sin embargo, el Manchester City deberá demostrar este martes ante el Nápoli que es candidato a la copa europea, pues aún su juego no termina por convencer a los duros hinchas 'citizens'.

Napoli es líder de la Serie A de la liga italiana Napoli es líder de la Serie A de la liga italiana Napoli es líder de la Serie A de la liga italiana

HORARIO Y CANAL DEL MANCHESTER CITY VS. NAPOLI



Asunción: 14:45 / ESPN, Fox

Bogotá: 13:45 / ESPN, Fox

Buenos Aires: 15.45 / Fox

Caracas: 14.45 / ESPN

Ciudad de México: 13.45 / ESPN, Fox

Ciudad de Guatemala: 12.45 / ESPN, Fox

La Paz: 14.45 / ESPN, Fox

Lima: 13.45 / ESPN, Fox

Madrid: 20:45 / beinSports

Managua: 12.45 / ESPN, Fox

Montevideo: 15.45 / ESPN

Panamá: 13.45 / ESPN, Fox

Quito: 13:45 / ESPN, Fox

San José: 12:45 / ESPN, Fox

San Salvador: 12.45 / ESPN, Fox

Santiago: 15.45 / ESPN

Santo Domingo: 14.45 / ESPN

Tegucigalpa: 12.45 / ESPN, Fox

En tanto el Napoli, líder de la Serie A de la liga italiana, llega a esta nueva fecha de la Champions League con una racha de ocho victorias en ocho partidos.



Este Manchester City vs. Napoli también es un duelo directo entre Pep Guardiola y Maurizio Sarri, técnicos de recorridos opuestos pero con una filosofía similar. Ambos buscarán el triunfo por todos los medios y seguir avanzando en la Champions League.

El Manchester City vs. Napoli también marcará el regreso a las canchas de Sergio 'Kun' Agüero, casi un mes de para luego que sufriera un accidente de tránsito en el taxi que lo transportaba al aeropuerto de Amsterdam tras haber asistido a un concierto del cantante colombiano de reggaeton Maluma.



"Va mejorando día a día, cada vez está mejor, y ayer (domingo) realizó una gran sesión de entrenamiento", dijo Pep Guardiola en la rueda de prensa previa al Manchester City vs. Napoli. "El día antes del Stoke estaba bien, aunque no perfecto. Ayer fue excelente", agregó.



Manchester City marcha primero en la tabla de posiciones del Grupo F de la Champions League con 6 unidades, mientras que Napoli está tercero con 3 puntos.